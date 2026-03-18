皇昌營造拿下台電四接標案 承攬金額達428.2億元、營運吃下大補丸

近年積極布局海事工程的皇昌（2543）營造，經過資格標、價格標兩輪評選後，本（3）月拿下台電四接工程承攬案，該工程案量高達428.2億元，接下來隨著工程案開始施工，將同步激勵集團營運持續走強。

皇昌營造原有船機隊達37艘，近期在新船陸續交船、投入下，截至2025年底機隊擴大至42艘，加上皇昌在海事工程布局長達八年，擁有豐富經驗與資源優勢，經過資格標、價格標兩輪評選後，最終由海事工程技術到位的皇昌營造在本月6日拿下標案金額高達428.2億元的「第四座液化天然氣接收站」標案。

皇昌營造強調，目前集團擁有船機隊達42艘，接下來是否再擴大，將視未來營運需求，隨時擴充；對集團來說，看準未來產業趨勢，隨時把自己先準備好，全力以赴，才是經營重點。

在皇昌營造拿下四接標案下，同步激勵近期股價，6日爆出近3萬張大量拉出一根長紅K、最高攻上78.4元，9日更一度攻上81.6元，隨後短期獲利了結賣壓出籠，目前股價回檔整理，18日收在69.7元。