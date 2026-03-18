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三商家購法說會／整併 OK 超商 提升通路競爭力

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

三商家購（2945）18日舉行法說會，說明2025年營運成果。今年公司將持續推動「提升加盟比例」、「特色化經營」以及「差異化商品」三大策略布局，並期待併購OK超商後能帶來營運綜效，帶動獲利表現穩健向上。

三商家購2025年合併營收達新台幣148.04億元，年增3.54%；營業毛利40.44億元，年增4.31%；稅後純益1.44億元，年增5.77%，每股純益（EPS）為2.14元，整體營運表現穩健。

三商家購表示，2025年營收與毛利持續成長，主要受惠於商品結構優化與差異化商品布局，同時積極提升加盟比例，有效改善人力結構並提升營運效率。全年毛利率達27.32%，較去年提升0.20個百分點。

在營運策略方面，公司持續優化整體布局，積極依據不同商圈特性，打造更具彈性的需求回應機制，同時深化商品結構調整，強化差異化品類優勢。截至2025年底，公司旗下具特色化經營模式的門市（如巷口酒窖與寵物專區）已突破500家，展現多元業態拓展成果；此外，差異化商品占比亦穩步提升至25.15%，顯示品牌在精準選品與市場區隔策略上持續深化，進一步鞏固競爭優勢。

三商家購指出，加盟模式為近年重要發展策略之一，2025年加盟店數達300家，占比提升至36.95%，較2024年顯著成長。2026年，目標是將加盟比重拉升至5成，以克服人力招募的困難，同時仰賴加盟主對業績與毛利更高的投入，帶動單店營收與獲利表現。在數位轉型方面，公司持續推動電子價卡（ESLs）導入，強化門市營運效率與價格管理能力，並提升消費者購物體驗。

展望未來，三商家購表示，將持續強化商品力與供應鏈管理，深化差異化商品策略，並穩健推動加盟拓展與數位應用，同時規劃投資未來型超市，以提升社區型零售服務品質。針對市場關注之通路整合議題，公司指出，後續將在穩健經營原則下，持續與OK超商進行業務與營運層面的交流，審慎評估資源整合與發展方向，期以提升整體營運效率與通路競爭力

營收 法說會 競爭力

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