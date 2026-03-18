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欣陸投控三大事業體存量充沛 旗下大陸建設今年推案289億元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
欣陸投控（3703）今公布2025年營運成果與2026年營運計畫，圖左至右為欣達環工執行長周黎明、大陸建設執行長廖淳森、欣陸投控執行長張方欣及大陸工程執行長Simon Buttery。記者藍鈞達／攝影
欣陸投控（3703）今公布2025年營運成果與2026年營運計畫，圖左至右為欣達環工執行長周黎明、大陸建設執行長廖淳森、欣陸投控執行長張方欣及大陸工程執行長Simon Buttery。記者藍鈞達／攝影

欣陸投控（3703）今（18）日公布2025年營運成果與2026年營運計畫。執行長張方欣表示，在政策調控影響下，房市已逐步回歸自住需求，旗下三大事業體成長穩健，其中營建工程（大陸工程）營收存量1147億元，不動產開發（大陸建設）258億元，環境工程（欣達環工）874億元，支撐後續營運動能。

欣陸2025年營收343.78億元，年增12%，稅後純益14.81億元，年增26.1%，每股稅後純益（EPS）1.8元，董事會擬配發每股現金股利1.05元。其中，大陸建設明顯成長，主要受惠「鐫萃」與「豐蒔」去年完工交屋，目前營收存量258億元，約為2025年營收的3.6倍。

展望2026年推案布局，張方欣表示，大陸建設預計推出4筆新案，合計總銷約289億元。包括總銷約9.6億元的北市復興段案，以及約46.7億元的台中楓溪案，兩案預計4月開賣；此外，總銷約200億元的竹北大學段案，集團分回約79.4億元，預計今年推出；另有總銷約154億元的北市學府案，則有望於年底推出。

區域布局方面，欣陸除深耕雙北與台中市場外，也首度進軍新竹市場，竹北案位於核心生活圈、鄰近百貨商場；台中則鎖定13期重劃區，主打低密度住宅與雙鐵交通優勢，顯示推案方向轉向自住型需求。

大陸建設執行長廖淳森坦言，市場受到政府政策主導，現在回歸剛性自用，對今年房市看法謹慎，在央行沒有鬆綁下，「會延續去年低迷的景氣格局」。不過，張方欣也解釋，大陸建設自住客較多，管控造成投資客退場影響較小，「銷售情況穩定」。

在產品規劃方面，廖淳森指出，未來建案除符合綠建築趨勢外，面對高營造成本與高房價環境，也將朝「彈性住宅」設計發展，在建築上利用規劃，打造可調整戶型的住宅，以便於民眾因家庭成員變化帶來的需求，提升產品競爭力。

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