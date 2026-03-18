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2026智慧城市展揭幕！新光保全攜手高通 打造邊緣AI智慧防護新紀元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全於2026智慧城市展以「Safe City, Smart Spaces」為主題概念參展，展示其先進的智慧安控與精準防護解決方案。圖／新保提供
新光保全於2026智慧城市展以「Safe City, Smart Spaces」為主題概念參展，展示其先進的智慧安控與精準防護解決方案。圖／新保提供

新光保全（9925）於2026智慧城市展以「Safe City, Smart Spaces」為主題概念參展，展示其先進的智慧安控與精準防護解決方案。此次展會，新光保全更與全球邊緣AI、高效能低功耗運算及先進連接技術領導者高通技術（Qualcomm Technologies, Inc.）攜手合作，共同展出整合高通邊緣AI運算能力的多元解決方案，共同打造更智慧、更安全的城市未來。

董事長吳昕東表示，新光保全長期致力於透過科技強化安全防護與永續服務，建構更具韌性的智慧防護網絡。近年來，積極導入AI應用，推出『SKS SPACES次世代韌性保全系統』，為客戶提供更精準的安全保障、安心照護與智慧生活解決方案。此次與高通技術公司在智慧城市展上的合作，將加速AI與邊緣運算在智慧安防領域的落地實踐，為客戶提供更精準的安全保障與智慧管理方案，進而推動產業價值升級與市場動能。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰則指出，AI 的演進正讓邊緣AI實體化的願景成真。高通投入AI研發逾十年，2025 年推出的全新品牌 Qualcomm Dragonwing™，成功將裝置端與雲端AI整合為統一平台。我們期待透過與新光保全的合作，在智慧安防與資產管理領域創造更多應用，共同打造優質的智慧城市生活。

新光保全聚焦五大AI應用展區，展現其從安防跨足多元產業的戰略布局。「智慧金融」利用高精度辨識技術提升防詐能力與資產保護效能；「零售物流」運用AI行為分析優化營運管理與倉儲效率；「智慧醫療」則以 EVS 跌倒偵測與 IoT 技術搶占銀髮照護商機。

此外，「防災應急」透過智慧監控與即時預警機制，強化城市韌性與基礎設施安全，而「SKS SPACES 次世代韌性保全系統」則以整合影像辨識與智慧維運技術，為企業提供更完整的場域安全與資產管理解決方案。

整體而言，新光保全正以 AI、IoT 與數據應用為驅動核心，推動服務模式升級，從傳統安全管理邁向智慧風險管理與整合型場域服務，持續拓展安全科技的應用邊界，並以實際行動回應智慧城市發展與永續轉型的趨勢。

2026智慧城市展揭幕新光保全攜手高通 打造邊緣AI智慧防護新紀元。圖／新保提供
2026智慧城市展揭幕新光保全攜手高通 打造邊緣AI智慧防護新紀元。圖／新保提供

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