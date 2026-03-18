2026臺南橡塑膠工業展登場 黃偉哲盼激發業界更多合作火花

「2026臺南橡塑膠工業展」18日在大臺南會展中心登場，臺南市長黃偉哲親自出席開幕典禮，並至各攤位了解展出內容。今年工業展除有超過90家廠商、260攤位的展覽專區外，也舉辦產業論壇、產業交流分享會、國際線上媒合會等活動。黃偉哲指出，期盼藉由提供產業行銷與交流平臺，共同創造市場商機，同時也廣邀產業界一同與會共襄盛舉。

市長黃偉哲表示，石化工業不僅生產許多工業原料，也生產能源發電，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最近在美國舉辦的GTC大會( GPU Technology Conference)提到「AI五層蛋糕論」，非常強調能源的重要，有能源才有電力，有電力才有算力，而算力的多寡也關乎國力強弱，目前石化工業在供應能源這部分，是臺灣不可或缺的重要性資源。

此外，黃偉哲強調，橡塑膠產業與民生產業發展息息相關，生活中食衣住行都離不開橡塑膠產業，因此橡塑膠生產製造上的進步發展，將能造福所有人類。希望藉本次展覽讓全國各地業者充分交流，彼此擦出更多火花，也讓臺灣整體的工業實力被看到應用，並產生良性的連結與合作。

經發局表示，臺南橡塑膠產廠商約有1,200家左右，其年產值超過670億元。橡塑膠產業長期以來是臺灣製造業的關鍵基石之一，從民生用品、電子零組件，到汽機車、醫療與高階工業應用，皆與橡塑膠技術息息相關。本次活動特別籌設線上媒合會，媒合國際買主安排超過10場次的商洽活動，協助廠商接軌全球市場，創造商機。未來市府將持續推動各產業展會活動，提供優質行銷交流平臺。

經發局長張婷媛指出，今年活動展出內容豐富，展覽規劃加工機械設備區、模具暨零組件區、原料及製品區、周邊零配件區、公協會專區五大專區，完整呈現橡塑膠產業上、中、下游一條龍的完整供應鏈，也聚焦於ESG的橡塑膠產業應用。展覽期間也安排2場塑橡膠產業永續發展論壇及3場企業交流分享會，邀請產業專家及企業主擔任主講人，內容精彩可期，歡迎大家一同參與。

「2026臺南橡塑膠工業展」從18日起至21日止，每日上午10點至17點(最後一天至16點)在大臺南會展中心展出，免費參觀，主辦單位於展覽期間每日提供限量現場打卡禮和抽好禮活動(其中最後一天最大獎有機會抽中iPhone17好禮)。