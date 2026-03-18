六角集團海外進擊 春上布丁進駐美國大華超市、段純貞插旗澳洲

六角（2732）董事長王耀輝18日宣布集團海外最新戰略布局，旗下春上布丁蛋糕美國首店今年第3季開出，並正式進駐美國大型亞裔連鎖超市大華超市，雙方目前已談定三個合作據點；段純貞牛肉麵將前進澳洲開出首店，蔬食品牌Yache也將進軍馬來西亞。去年併購的德國BoBoQ則成為集團在歐洲布局的重要樞紐，今年將新增義大利、捷克、保加利亞等總代理，推動六角持續由單一茶飲輸出，轉向多品牌、跨市場的國際餐飲平台。

王耀輝表示，近年經營最大的挑戰不是物價波動，而是外部環境充滿不確定性，因此集團持續透過品牌、通路與供應鏈整合，分散市場風險、擴大成長動能。隨核心茶飲事業歷經多年調整後，今年已重返成長軌道，部分市場年增幅更達二成，成為支撐集團海外擴張的重要底氣。

其中，印尼仍是六角茶飲品牌Chatime日出茶太最重要的海外市場。公司指出，印尼代理商已與集團續簽15年長約，未來將新增300家門市，目前當地店數約430家，今年預計再開約30家，美國市場方面，六角採雙線布局，一方面持續推進日出茶太展店，另一方面透過春上布丁蛋糕切入烘焙品類。王耀輝指出，美國開店速度較慢，一家店從籌備到開出約需一年半，目前Chatime在美國已有16家門市、另有七家正在裝修，今年將開出10家以上。直營布局也同步推進，現已有兩家直營店，第3家直營店預計第3季在休士頓開幕。

春上布丁蛋糕此次則以與大華（9905）超市合作的模式切入北美市場，目前三個規劃中的據點皆設在大華體系內，優先鎖定洛杉磯與北加州，未將將視營運績效擴大合作範圍。

在歐洲方面，去年併購的德國BoBoQ，不僅為品牌擴張，更為建構歐洲市場的重要布局。集團透過整合原物料供應、建立營運標準與代理體系，強化當地市場的掌握度，並逐步向外擴展，目前已陸續與義大利、捷克及保加利亞等市場建立總代理合作關係，後續亦規劃拓展至埃及、斯里蘭卡等新興市場，推動品牌由單點輸出轉向更廣泛的區域化經營，預期整體展店規模可突破百家以上。

隸屬六角集團的王座餐飲（2751）旗下的餐食品牌也同步向外擴張。段純貞牛肉麵將前進澳洲開出首店，Yache韓式蔬食也將插旗馬來西亞，顯示集團海外餐食品牌持續擴張。王耀輝表示，集團目標是把東方飲食推向全球，目前已在台灣、大陸、澳洲、美國及歐洲建立自有團隊與公司，逐步形成橫跨五大洲的營運平台。

至於中國大陸市場，即便整體家數規模從1800家回落至約125家，但王耀輝強調，不會撤出大陸市場，將採取審慎投資與在地化經營策略，在高度競爭、快速迭代的市場環境中尋求穩健發展。