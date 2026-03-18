華夏：中東戰事帶動供需反轉 PVC市場轉為正向

美伊戰事造成全球石化市場大亂，PVC廠華夏營業處處長暨發言人吳建興今天表示，對於PVC市場而言，情況已從原本的景氣逆風轉變為正向的狀態，預料中東戰事將帶動PVC市場供需反轉，價格往上滾動。

華夏今天參加由證交所舉辦的法說會，面對法人關心中東戰事的影響，吳建興指出，美伊戰爭造成荷莫茲海峽被迫關閉，引發歐亞LNG、原油、輕油等能源供應中斷的危機。

對於華夏而言，吳建興表示，華夏的運作方式是在每季的季底，針對下一季的情況進行產銷規劃及備料，目前華夏3月料源穩定，4月原料取得也沒有太大問題。

至於供給方面，他表示，包括東北亞和東南亞，目前已經有13家PVC廠發布不可抗力，華夏沒有宣告，不過因各項原料報價浮動太大，華夏大部分產品暫停報價，會分階段視原料取得狀況及價格，滾動調整產品報價，以維持利差。

整體而言，吳建興認為這幾年PVC市場受到中國石化產能極大化擴充，以及全球貿易壁壘造成需求疲弱，景氣遭遇逆風的情況，如今隨著中東戰事爆發，已經轉變為正向的狀態。

吳建興分析PVC市場的供給面，從2023年開始，中國PVC新增產能陸續大量開出，但這個情況到2026年拉近尾聲；加上中國十五五經建計畫，確認石化改革政策反內捲，取消PVC出口退稅、執行汰除耗電老舊產能約300萬噸，皆有利市場供應走向平衡。

如今加上中東緊張局勢促動原油、輕油、乙烯供應中斷，亞洲PVC廠商降載、檢修或宣告不可抗力，整體供應量緊縮。吳建興預料戰事結束前市場供需失衡將持續，PVC行情將急速竄升。