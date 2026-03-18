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大陸建設今年推案量近300億元 竹北案破百萬元？執行長回應了

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
台北市大安區復興段。圖／大陸建設提供
台北市大安區復興段。圖／大陸建設提供

欣陸（3703）旗下大陸建設今年推案亮點滿滿，四大案合計推案量達289.4億元，其中竹北以及台中13期為首度插旗的區域，又以竹北案最備受期待，甚至市場傳出開價將達百萬元，成為竹北第一個破百萬的建案。

對此，大陸建設執行長廖淳森18日表示，竹北案目前仍在申請建照中，開價尚未確定，但大陸建設並不會追求一定要創區域最高價，最後開價會是符合市場行情。

談到房市，廖淳森認為，目前市場是個案表現，各區狀況不同，會出手的都是剛性需求的購屋族，整體而言，房市受到政策影響，回歸剛性需求，在管制沒有鬆綁下，預期仍會呈現比較低迷的格局。

至於房價上，目前開發商普遍趨於保守，價格不會輕易創高，應該都是採取慢慢賣，後續因應成本而慢慢往上調價的策略。

大陸建設今年將推出四大案，合計總銷289.4億元，且均由國際級建築師規劃，包括總銷9.3億元「台北市大安區復興段」以及總銷46.7億元「台中市南屯區楓溪段」皆預計4月公開銷售，總銷79.4億元「竹北市大學段」申請建照中，力拚上半年公開銷售，總銷154億元「台北市大安區學府段」預計年底前推案。

廖淳森表示，其中有三案可望在上半年公開銷售；而竹北以及台中13期的推案雖為大陸建設首度進入的區域，但基地位置優越，加上國際級規劃，相信可獲得市場青睞。

此外，今年推案戶數合計共691戶，依各案所在區域特性規劃坪數，其中超過八成戶數為50坪以下產品，以滿足不同客群的需求。

廖淳森表示，目前台灣房市為高成本、高房價的時代，尤其面臨到少子化的情況，住宅坪數也全面改變，比方說剛結婚的家庭通常需要1+1房，有小孩後就會變成2+1房，小孩成家後，需求又會回到1+1房，大陸建設希望未來設計的住宅產品能夠符合全生命週期，更貼近永續理念。

完工量方面，大陸建設今年預計有兩案完工，為新北市「耑美」及台北市「耑序」，合計完工量46.5億元，2027年預計有台北市「耑岫」、台中市「豐莚」兩案完工，合計完工量達75.7億元，2028年則有三案完工，包含新北市「耑芃」、「衡沐」及「台中市南屯楓溪段」，合計完工量143.4億元。

此外，廖淳森表示，2029年後預估完工個案將有11個，合計總銷超過800億元以上，整體而言，大陸建設在手土地存量總銷金額已超過1,000億元，長期成長動能穩健。

台北市大安區學府段。圖／大陸建設提供
台北市大安區學府段。圖／大陸建設提供

新竹縣竹北市大學段。圖／大陸建設提供
新竹縣竹北市大學段。圖／大陸建設提供

竹北

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