啟新生技亞洲首座再生醫療PIC/S GMP細胞培養基製造基地正式啟用

興櫃生技股啟新生（7837）18日宣布，斥資5億元於新竹生醫園區建置逾650坪的新廠，於18日舉行竹北生醫園區新廠開幕典禮，正式啟用符合國際等級PIC/S GMP規範設計的細胞培養基製造基地，並導入以藥廠專用Isolator隔離系統為核心的製程平台，宣示啟新生技正式強化再生醫療產業供應鏈的布局。

啟新生技表示，細胞培養基被視為細胞治療中的「隱形關鍵」，其品質與穩定度直接影響細胞培養效率與最終產品安全性，隨著各國再生醫療法規逐步完善，細胞培養基的規格也逐步提高，國際主要供應商已開始提供具備PIC/S GMP等級的產品。因此，具備國際規格製造能力的供應商，將在產業發展中扮演愈來愈重要的角色。同時，在政府積極推動國家藥物韌性整備計畫下，強化生醫製造能量與關鍵材料供應鏈韌性也成為產業發展的重要方向。

啟新生技總經理蔡岳廷指出，隨著細胞與基因治療產品研發加速，細胞培養基與相關試劑在製程中的品質控管與可追溯性愈發關鍵，此次啟用的竹北生醫廠區正是為回應產業對高品質關鍵材料的需求，同時與政府政策並行，呼應台灣生醫產業在地化與供應鏈自主化，未來將進一步擴充產能，並與國際夥伴合作拓展東南亞市場，推動台灣生醫產業走向國際。

在這場開幕典禮中，竹科管理局胡世民局長、保瑞藥業、醫揚科技、Esco、中華無菌製劑協會、陽明交大等產官學界嘉賓共襄盛舉，啟新生技帶領現場貴賓實地參觀，深入了解新廠在再生醫療製造體系中的定位與應用，亦與來賓進一步探討再生醫療產業的發展趨勢與合作機會。

啟新集團長期深耕微生物檢測與生醫檢驗服務，蔡岳廷並表示，未來啟新將結合細胞培養基製造與檢測服務能量，提供從關鍵原料到品質驗證的一體化支援。隨著再生醫療逐步邁向產業化階段，啟新生技竹北生醫園區新廠的落成，不僅象徵公司在再生醫療製造布局上的重要里程碑，也為台灣生醫產業供應鏈再添關鍵能量。