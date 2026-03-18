六角併購築美歐亞國際餐飲平台 擴張全球布局

六角（2732）國際透過去年併購台式茶食「翰林茶館」與德國「Germany BoBoQ」，持續強化全球市場布局，逐步建構橫跨美洲、歐洲與亞洲的營運脈絡。

六角集團董事長王耀輝表示，六角近年持續深化全球餐飲布局，透過併購擴大品牌版圖，除了推動營收規模成長，更是透過品牌、通路與供應鏈等資源的整合，逐步建構全球餐飲平台。隨著各區域據點與品牌效益持續發酵，營運規模與國際市占率提升，將能進一步提升集團長期競爭力。

六角以台灣為品牌發展核心，結合旗下品牌與跨區域資源整合能力，推動集團由單一品牌輸出，轉型為多品牌、跨市場的國際餐飲平台。

隨著全球展店與併購效益逐步發酵，國內直營門市有望突破200家，海外總家數亦將以雙位數成長為目標，帶動集團營運規模擴張，進一步推升獲利穩健向上。

2025年下半年全球手搖茶飲市場逐步回溫，六角旗下「Chatime日出茶太」全球同店銷售額表現回升，門市客流量穩定成長，帶動銷貨及權利金收入同步提升。其中印尼作為「Chatime日出茶太」全球最大市場，當地代理商已與六角完成新一輪長期合作契約，15年規劃新增300家門市，顯示品牌在當地市場仍具高度成長潛力，成為集團海外業務發展的壓艙石。亞洲市場規模的持續擴大，不僅提供穩定的營運基礎，亦支撐集團向歐美市場推進。

六角表示，併購德國「BoBoQ」，不僅為品牌擴張，更為建構歐洲市場的重要布局。集團透過整合原物料供應、建立營運標準與代理體系，強化當地市場的掌握度，並逐步向外擴展，目前已陸續與義大利、捷克及保加利亞等市場建立總代理合作關係，後續亦規劃拓展至埃及、斯里蘭卡等新興市場，推動品牌由單點輸出轉向更廣泛的區域化經營，預期整體展店規模可突破百家以上，持續拓展集團在歐洲餐飲市場的深度與廣度。

在美國市場布局上，六角採取雙引擎驅動模式，以「Chatime日出茶太」建立穩定的市場滲透率，並導入「春上布丁蛋糕」切入烘焙品類，推動產品組合多元化。今年規劃於美國休士頓設立直營門市，除拓展銷售通路外，更著重於品牌直營管理能力與產品在地化調整，透過標準化流程強化台灣特色商品的國際商品化能力，建立北美市場的品牌營運模型，為集團增添海外營運動能。

台灣做為六角的品牌孵化與升級的核心基地，持續推動品牌升級與營運整合的優化。其中，透過併購台灣40年老字號的「翰林茶館」，不僅拓展六角產品線，更展現集團品牌重塑與營運整合能力。六角表示，「翰林茶館」將以「老菜新作、小菜大作」，保留品牌歷史底蘊的同時進行產品創新與品牌升級，結合六角多年的海外拓展經驗，將「全球第一杯珍珠奶茶」的品牌精神持續推向國際市場。