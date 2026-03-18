欣陸投控張方欣：大陸建設今年推四大案總銷估289億元

欣陸投控（3703）18日說明2025年營運成果及2026年營業計劃，2025年合併營收為343.78億元，較前一年度成長12%。營業淨利為16.53億元，稅後純益為14.81億元、年成長26.1%，每股純益為1.80元，公司每股擬配發現金股利1.05元。

欣陸投控旗下不動產開發事業2025年受惠於「鐫萃」與「豐蒔」完工交屋，大陸建設2025年營收明顯成長，銷售亦維持穩定，營收存量為258億元，約為2025年營收的3.6倍。

欣陸投控執行長張方欣表示，2026年大陸建設預計有四筆新案推出，其中總銷約9.6億元北市復興段、46.7億元台中楓溪案，兩大案均預計四月銷售，而全案總銷約200億元的竹北大學段案，該案大陸建設分回79.4億元預計今年推出，總銷約154億元北市學府案有望年末推出，四大案總銷約289億元。

另外，大陸建設執行長廖學森指出，大陸建設都更及危老的開發模式，仍然為大陸建設主要的土地開發方式。目標市場除現有的雙北市、台中市及高雄市外，新竹縣市及桃園市的高鐵與捷運站區亦為重點觀察區域。

廖學森表示，未來建案不僅要符合綠建築趨勢，惟因應高營造成本、高房價時代，未來更朝向全齡宅規劃、更著重模組化的設計，並根據台灣環境特性規劃節能、儲能系統在內。

欣達環工執行長周黎明表示，專注環境工程及水資源處理事業的欣達環工，將業務跨足再生能源領域，讓欣達環工營收存量創歷史新高，欣達環工2025年營收存量達874億元，主要來自新取得寶山竹科再生水廠工程專案之挹注。

張方欣表示，欣達環工今年在手也有六個專案營運中，將是集團穩定營運的貢獻支撐事業。

周黎明指出，現有專案中，高雄市橋頭再生水廠案與臺南市城西垃圾焚化廠案均將於2026年開始營運，至2030年，將有9個營運期的專案為欣達環工貢獻穩定的營收與獲利。

周黎明表示，接下來欣達環工會持續透過即時分析與監控營運資訊，提升廠內的營運效能與能源管理。預計至2029年，欣達環工每日再生水供水量可達178,700噸，持續朝循環經濟領導企業邁進。