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台灣虎航四度攜手安捷航空啟動培訓機師訓練 再育小飛虎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航四度攜手安捷航空，啟動培訓機師訓練再育小飛虎。圖／台灣虎航提供
台灣虎航四度攜手安捷航空，啟動培訓機師訓練再育小飛虎。圖／台灣虎航提供

面對旅運市場的強勁需求，台灣虎航（6757）持續優化航網布局，並積極推動機隊汰舊換新。繼2025年底董事會通過第三代機隊計畫後，2月已啟動CPL(Commercial Pilot License)商用機師招募，而為因應機隊擴充與航網布局之人力需求，台灣虎航於18日與安捷航空4度舉行培訓機師訓練合約簽署儀式。

本次簽署儀式由台灣虎航董事長黃世惠與安捷航空董事長高健祐共同主持，展現台灣虎航持續推動機師國育，力挺臺灣在地航訓產業的堅定決心。

台灣虎航董事長黃世惠表示，很榮幸能與安捷航空持續建立深度的夥伴關係。今年第2季台灣虎航招募的培訓機師新血，將正式進入安捷飛航訓練中心受訓。「透過在地培育，我們能更有效確保訓練品質，並即時溝通優化教學需求。訓練經費將由台灣虎航全額負擔，我們深信在安捷專業的指導下，能為台虎培養出優秀的人才。」

台灣虎航作為我國第一也是唯一的低成本航空公司，自2014年開航以來，始終以「飛安第一（Safety First）」為營運基石，深知專業人才是驅動企業成長的核心動力。透過與安捷飛航訓練中心的簽約合作，台灣虎航將充分運用安捷飛航訓練中心在台提供的標準化飛行課程與優質教官資源，確保受訓學員能在具備國際標準的環境中，培養紮實的飛行技能與專業素養。

安捷航空董事長高健祐也表示，感謝台灣虎航一路肯定安捷航空。「作為我國唯一的民航飛行訓練機構，我們深感責任重大。」安捷與台灣虎航的合作，不僅是企業間的結盟，更是我國航空人才在地培育的重要里程碑。透過量身打造的標準化課程與嚴謹的考核機制，能協助台灣虎航培育出卓越的專業人才。

安捷航空附設飛航訓練中心成立於2014年，是我國首家飛航訓練業者，與台灣虎航自2015年起攜手至今、雙邊合作基礎深厚。自安捷畢業之培訓駕駛員，其優異的專業素養與職場表現，已成為台灣虎航飛行團隊的中堅力量，更驗證了在地航訓體系的紮實水準。

隨著國際旅遊市場全面回溫，台灣虎航目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空。透過安捷航空量身打造的先進的機隊訓練與模擬機教學，大幅提升學員銜接線上的訓練效率，縮短從地面到天空的距離，培訓機師完成受訓並通過考核，即有機會成為台灣虎航的正式機師。本次合作不僅為持續優化的航網布局提供最強有力的後援，更致力於為在地青年搭建飛行夢想的舞台，共同為臺灣航空業培育更多卓越的國籍飛行人才。

台灣虎航 安捷航空

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