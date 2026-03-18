欣陸三事業體營收存量充沛 軌道建設、都更、循環經濟為集團營運動能

欣陸（3703）投資控股18日說明2025年營運成果及2026年營業計劃。欣陸投控2025年合併營收為343.78億元，較前一年度成長12%。營業淨利為16.53億元，稅後純益為14.81億元、年成長26.1%，每股純益為1.8元，公司每股擬配發現金股利1.05元。

欣陸投控執行長張方欣表示，集團三大事業體成長動能穩健，截至2025年底，營建工程、不動產開發，以及環境工程及水資源處理等三大事業體之營收存量分別達1,147億元、258億元及874億元。其中，環境工程事業、欣達環工營收存量續創新高，主要來自新竹科學工業園區民間企業水處理專案之挹注。

張方欣進一步指出，台灣軌道建設的持續開展與翻新、老舊住宅帶動的都更需求，以及循環經濟的趨勢，均有利於集團所屬市場的長期發展。

欣陸投控旗下成立於1945年的大陸工程，在迎來成立的80周年之際，於2025年持續取得新案，截至2025年底，營收存量達1,147億元，約為2025年營收的4.9倍。

除持續推動土木及建築工程進度外，大陸工程持續投入科技技術的應用，採用DfMA（Design for Manufacture and Assembly）方法，發展場外預製（Off-site Prefabrication），應用範圍已由單純的結構構件擴展至高度整合的機電模組，以提升施工品質並降低人力的依賴。

此外，大陸工程持續深化建築資訊模型（BIM）技術，開發多項應用工具，廣泛應用於施工模擬、碰撞檢討及降低蘊含碳排等面向，提升施工團隊、設計單位與業主之間的溝通效率，同時降低施工錯誤所造成的浪費。

張方欣指出，今年欣陸投控營運依舊維持穩健，尤其大陸工程有10大專案工程，其中來自捷運的土木工程有六筆，包括桃園捷運綠線（GC01）、捷運環狀線、桃園鐵路地下化、捷運萬大線、桃園捷運綠線（GC03）；建築工程則有四筆，包括「南港國際單元一」、「富邦藝庭」、「台北國賓皇宮酒店/國賓皇琚」、「南港機廠社會住宅二區」。