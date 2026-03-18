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欣陸三大事業體營收存量充沛 三大動能推升未來營運看俏

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
欣陸投控執行長張方欣。記者朱曼寧／攝影
欣陸投控執行長張方欣。記者朱曼寧／攝影

欣陸（3703）18日發布2025年營運成果及2026年營業計劃，欣陸投控執行長張方欣表示，集團三大事業體成長動能穩健，在手營收存量充沛，而台灣軌道建設的持續開展與翻新、老舊住宅帶動的都更需求，以及循環經濟的趨勢，均有利於集團所屬市場的長期發展。

欣陸2025年營收343.78億元，年增12%，稅後純益14.81億元，年增26.1%，每股稅後純益（EPS）1.8元，董事會擬配發每股現金股利1.05元。

張方欣表示，截至2025年底，營建工程（大陸工程）、不動產開發（大陸建設），以及環境工程及水資源處理（欣達環工）等三大事業體之營收存量分別達1,147億元、258億元及874億元，其中，欣達環工營收存量續創新高，主要來自新竹科學工業園區民間企業水處理專案之挹注。

營建工程方面，張方欣表示，除持續推動土木及建築工程進度外，大陸工程持續投入科技技術的應用，採用DfMA（Design for Manufacture and Assembly）方法，發展場外預製（Off-site Prefabrication），應用範圍已由單純的結構構件擴展至高度整合的機電模組，以提升施工品質並降低人力的依賴。

此外，大陸工程持續深化建築資訊模型（BIM）技術，開發多項應用工具，廣泛應用於施工模擬、碰撞檢討及降低蘊含碳排等面向，提升施工團隊、設計單位與業主之間的溝通效率，同時降低施工錯誤所造成的浪費。

不動產開發事業上，大陸建設去年受惠「鐫萃」與「豐蒔」完工交屋，營收明顯成長，銷售亦維持穩定。

推案方面，大陸建設今年預計公開個案包括台北市大安區復興段、台北市大安區學府段、新竹縣竹北市大學段，以及台中市南屯區楓溪段四案，合計總銷金額達289.4億元，四案中，50坪以下產品占83.2%，因應市場的需求。

張方欣表示，都更及危老的開發模式，仍然為大陸建設主要的土地開發方式。目標市場除現有的雙北、台中及高雄外，新竹及桃園的高鐵與捷運站區亦為重點觀察區域。

環境工程及水資源處理事業上，欣達環工主要來自新取得寶山竹科再生水廠工程專案之挹注。現有專案中，高雄市橋頭再生水廠案與臺南市城西垃圾焚化廠案均將於2026年開始營運，至2030年，將有9個營運期的專案為欣達環工貢獻穩定的營收與獲利。

欣達環工表示，透過即時分析與監控營運資訊，提升廠內的營運效能與能源管理。預計至2029年，欣達環工每日再生水供水量可達178,700噸，持續朝循環經濟領導企業邁進。

營收 現金股利 大陸

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