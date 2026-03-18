新青安2.0初步方案浮現 業者：難再掀波瀾 低總價小宅銷售恐放緩

新青安即將在今年7月底落日，據悉，行政院已確認四大方向。包括新版的利率水準至少會在2.3%以上，寬限期最長將從5年改為3年、成數最高8成不變，但會另外加入「80條款」，亦即，借款年紀加上借款年期不得超過80。

對此，住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，新青安雖然嘉惠不少民眾，卻也掀起不小負面效應，2.0細部修正後把過去爭議性高的年限、利率、借款年紀及寬限期檢討，也能抑制一部分亂象，不過隨著目前房地產市場走弱，加上房價偏高，政策又有重重限制，新青安2.0恐怕很難再掀起如1.0般的風潮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也表示，除了貸款額度有機會維持上限1000萬元=，其餘條件幾乎就是打回原形，回到2023年之前的青年安心成家貸款，銀行針對收入審查和方案條件也是從嚴認定，可以避免青年為了搶優惠而墊腳買房，由於這和一般銀行首購方案的差異性縮小，對於青年購屋的誘因也減少了，因此第3季的青年購屋狀況應該會暫時進入一個冷靜期。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，舊青安時期，平均每個月的承作案件數大約2000件上下，與新青安平均每月約5000件落差不小，所以新方案若確定朝舊青安回歸，低總價小宅的銷售速度也可能進一步放緩。

但若新的首購方案於第2季拍板公告，房產業者認為，有機會出現一波搶搭新青安末班車的上車潮。尤其是想爭取長寬限期的買家，以及年齡較大的消費者，在新青安屆滿前盡速申辦的動機更大，可望在政策異動前，促進一波短期交易量。