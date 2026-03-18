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小麥麵食文化節登場 青農市集、DIY 體驗邀民眾共遊麥鄉

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
特色市集邀集在地農特產品、社區特色產業及美食攤商，呈現豐富多元的農村風貌。大雅區公所提供
特色市集邀集在地農特產品、社區特色產業及美食攤商，呈現豐富多元的農村風貌。大雅區公所提供

台中市大雅區年度盛事「115年度台中市大雅區小麥麵食文化節」將於3月21日在大雅區十四張圳水岸公園熱鬧登場。活動結合在地小麥文化與社區特色，規劃精彩舞台表演、趣味闖關遊戲、手作DIY體驗及消費抽獎活動，邀請民眾一同走進麥香四溢的大雅，感受在地農業與文化魅力。

大雅區為台中重要的小麥產地之一，小麥產業不僅是地方農業特色，更承載著地方文化與歷史記憶。透過舉辦小麥麵食文化節，期望推廣大雅小麥產業與麵食文化，讓更多民眾認識小麥從播種、收成到製作成各式麵食的過程，並藉由活動帶動地方農業發展與社區活力。

活動當天將安排一系列精彩的舞台表演，為現場注入歡樂氣氛。此外，現場也設置多項主題闖關遊戲，結合小麥文化知識與趣味互動，讓民眾在遊戲中認識小麥產業特色。

除了闖關活動，現場也規劃手作DIY體驗，讓大小朋友動手體驗農村創意與手作樂趣，感受小麥文化與生活創意的結合。同時設置特色市集攤位，邀集在地農特產品、社區特色產業及美食攤商，共同呈現豐富多元的農村風貌。

大雅區公所表示，希望透過小麥麵食文化節活動，讓更多民眾認識大雅的小麥文化與農村特色，並促進在地產業行銷與農村觀光發展，誠摯邀請市民朋友於3月21日一同來到大雅，體驗充滿麥香與歡樂的文化盛會。

台中市大雅區年度盛事「小麥麵食文化節」將於3月21日熱鬧登場。大雅區公所提供
台中市大雅區年度盛事「小麥麵食文化節」將於3月21日熱鬧登場。大雅區公所提供

活動當天將安排一系列精彩的舞台表演，為現場注入歡樂氣氛。大雅區公所提供
活動當天將安排一系列精彩的舞台表演，為現場注入歡樂氣氛。大雅區公所提供

小麥

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