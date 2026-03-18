全球鋼鐵供需動態疲弱 惠譽將中鋼展望調整至負面

惠譽評等已將中國鋼鐵股份有限公司 ( 中鋼（2002）) 的展望自穩定調整至負面，並確認其國內長期評等為AA(twn)。同時確認中鋼的國內短期評等為F1+(twn)，主順位無擔保普通公司債評等為AA(twn)。

此次展望調整反映，儘管惠譽預期全球及台灣鋼鐵需求將趨於穩定，但在區域鋼鐵供需波動下，中鋼能否去槓桿仍存在不確定性。若獲利率復甦不如預期或資本支出需求提高導致去槓桿進度慢於預期，則惠譽可能會下調其評等。

中鋼的評等反映出台灣政府（AA/穩定）為中鋼提供支援的強烈責任和動機，以及中鋼與台灣其他發行人相比較低的違約風險。惠譽繼續基於其《政府相關企業評等準則》對該公司的信用狀況評估。

評等理由包括獲利能力疲弱：中鋼在2025年公布的EBITDA利潤率僅8.6%，為逾十年來最低，這主要是因為在中國大陸出口強勁的背景下，全球鋼鐵供需動態疲弱，以及美台關稅談判延宕導致內需不振。惠譽預期，中鋼的獲利率將於2026年和2027年分別逐步回升至10%和11%，主要受惠於全球鋼鐵需求改善、台灣對部分中國大陸產品開徵反傾銷稅，以及美國對多數下游產業的關稅較2025年有所降低。然而，復甦的速度與幅度仍存在不確定性。

資本支出下降助力去槓桿：由於重大綠能及設施升級項目已完工，惠譽預期中鋼將自2026年起把資本支出降至每年220億至230億，而2024年和2025年分別為430億和320億。此一趨勢加上獲利能力修復，應有助其淨負債／EBITDA比率從2025年的8.2倍降至2027 年至 2028 年間的6.5倍以下。此外，惠譽還預期中鋼作為政府相關企業將維持穩健的財務彈性與暢通的融資渠道。

此外，惠譽也將台灣中龍鋼鐵公司 （中龍）的展望自穩定調整至負面，並確認其國內長期評等為AA-(twn)。惠譽同時確認，中龍的國內短期評等為F1+(twn)，主順位無擔保評等為AA-(twn)。中龍的國內評等較其全資控股母公司中鋼（AA(twn)/負面）低一級，這符合惠譽《母子公司關聯性評等準則》，並反映了中鋼對中龍強烈的支援意願。中龍是中鋼重要的煉鋼子公司，占集團產能很大部分。此次展望調整與中鋼的調整一致，反映中鋼能否去槓桿存在不確定性。