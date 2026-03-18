快訊

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

省錢也能喝星巴克？小資族神功略曝光 一杯咖啡只要40元

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運三鶯線預計年中通車 四年每坪單價漲逾25%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
捷運三鶯線預計今年年中通車，觀察實價登錄資料，近四年三峽、鶯歌每坪成交均價各上漲逾30%、25%，軌道效益明顯。中信房屋提供
捷運三鶯線預計今年年中通車，觀察實價登錄資料，近四年三峽、鶯歌每坪成交均價各上漲逾30%、25%，軌道效益明顯。中信房屋提供

新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線房市再度成為市場討論的熱點。中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，三峽平均每坪成交價自2021年的29.9萬元，一路攀升至2024年的高點40.7萬元，儘管去年受房市環境影響，小幅修正至每坪39.2萬元，但近五年整體漲幅仍高達31.1%。

而房價相對親民的鶯歌，目前區域每坪成交均價也已經站上3字頭，五年漲幅26%，漲勢同樣驚人。

中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，三鶯線通車後將大幅縮短三峽、鶯歌往返雙北市中心的通勤時間，交通便利性提升可望磁吸更多外溢人口進駐，進而帶動區域房市交易量能穩健成長。

詹智民表示，三鶯地區房價相對平實，本就是許多「脫北族」的置產首選。捷運三鶯線的動工，更是為區域房市注入一劑強心針，不僅提升整體基礎機能與通勤便利性，也讓看屋人潮明顯增加。

他指出，近年來，隨著各項公共建設題材持續推進，加上重劃區開發逐步到位，三鶯地區的房市能見度不斷攀升，區域房價自然水漲船高。

詹智民指出，三峽與鶯歌的生活圈大致可分為舊市區與重劃區兩大區塊。以三峽而言，北大特區因街廓規劃整齊、文教氛圍濃厚，目前區域新建案每坪成交均價已站上6字頭，而舊市區的中古屋每坪多落在3、4字頭。

鶯歌方面，鳳鳴重劃區新建案每坪成交均價也已經站穩4字頭，舊市區中古屋行情則普遍落在每坪3字頭上下。

目前三鶯地區的購屋族群除了在地客之外，也吸引了不少來自雙北市的外溢買盤，其中不乏小資族、首購族、育兒家庭及退休族等等，多元的客群結構使得當地的剛性需求相對穩定，也為區域房市提供較強的支撐力道。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，在政府重錘打炒房之下，市場回歸理性，部分屋主也願意在議價空間上釋出更多彈性，對於購屋民眾來說，現在反而是進場看屋的好時機。

此外，三鶯線預計於今年年中通車，未來更有機會延伸至桃園八德地區，並與桃園綠線銜接轉乘，屆時將可串聯桃園國際機場、高速鐵路及區域城際鐵路，大幅提升交通便利性。因有交通利多的加持，區域發展動能長線看好，後市表現相當值得關注。

鶯歌 房市 新北捷運

延伸閱讀

捷運三鶯線將通車 新北在沿線打造6公里友善步行網

捷運三鶯線年中通車 未來站站都有公車轉乘接駁

相關新聞

獨／拆錯房？人在家中坐怪手撞破牆 屋主批建商「搞破壞」

北市中山區松江路一處危老重建案拆除時撞破鄰房牆，受害住戶談及事發當下，聲音與震動很大，牆面整個破掉，在家的太太多少有嚇到，經與工頭確認是施工不慎造成。施工單位預計明日來施工，把破洞補起來。

國泰航空續取消中東航班至4月30日

國泰航空續取消中東航班，因應中東局勢動盪，並讓顧客及付貨人能及早作出規劃，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班，以及國泰貨運前往杜拜及利雅得的貨機航班，將延續取消至4月30日，受影響的旅客可以重新預訂機票、更改航點及退票。

捷運三鶯線預計年中通車 四年每坪單價漲逾25%

新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線房市再度成為市場討論的熱點。中信房屋研展室彙整實價登錄資料發現，三峽平均每坪成交價自2021年的29.9萬元，一路攀升至2024年的高點40.7萬元，儘管去年受房市環境影響，小幅修正至每坪39.2萬元，但近五年整體漲幅仍高達31.1%。

從揭露到韌性！KPMG黃正忠解析中小企業為何必須把永續納入經營？

從揭露到韌性！KPMG黃正忠解析中小企業為何必須把永續納入經營？

新青安改版傳定調 這群人擔心一輩子「無殼」將搶搭未班車？　

新青安將在今年7月底到期，傳出新青安2.0有四大調整方向，包括新版的利率水準至少會在2.3%以上，寬限期最長將從5年改為3年、借款年限與最高成數則維持現行的40年、最高8成不變，另外加入「80條款」，亦即，借款年紀加上借款年期不得超過80。

賴正鎰：觀光逆差255億美元危機 應加大力道邀約更多國際觀光客來台

全國商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰18日指出，台灣觀光復甦，但「觀光逆差」卻持續擴大，2025年預估逆差已達255億美元，較2024年再增加約35億美元，政府應高度重視經濟警訊，建議要加快開放陸客來台的腳步及加大力度到日本等全球宣傳台灣的觀光魅力，吸引更多國際觀光客來台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。