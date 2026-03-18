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新青安改版傳定調 這群人擔心一輩子「無殼」將搶搭未班車？　

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

新青安將在今年7月底到期，傳出新青安2.0有四大調整方向，包括新版的利率水準至少會在2.3%以上，寬限期最長將從5年改為3年、借款年限與最高成數則維持現行的40年、最高8成不變，另外加入「80條款」，亦即，借款年紀加上借款年期不得超過80。

馨傳不動產智庫何世昌表示，如果確實如此調整，很有可能在今年7月以前出現一波新青安1.0末代上車潮。

何世昌表示，目前新青安1.0的一段式利率為1.775%，二段式前2年為1.565%、第3年起為1.865%；若用1.0的一段式利率和2.3%相比，利率相差0.525%，差異極大。

此外，現行新青安有5年寬限期、40年房貸，但無80條款限制，對於許多想購屋的中壯年來說，此時不上車，未來恐怕就是一輩子無殼族，因此極可能會搶辦末班新青安，導致房市交易短暫回溫、房貸申辦量大增。

另外值得關注的是，目前一般房貸利率2.5%以上，即便新青安2.0補貼縮水，利率漲至2.3%仍有利差，短期對首購族還是有吸引力。

但民間房貸利率之所以與基準利率大幅脫鉤，是因為央行祭出房貸相關管制所致。若干時間後，不動產集中度跌破36%，甚或朝35%靠攏，再加上房貸需求不振，銀行手上的濫頭寸水位上升，且央行解除管制，不排除會出現房貸利率下調、殺價搶客的情況，屆時房貸利率逐漸與基準利率收斂。

上述情況一旦發生，一般房貸利率只要回到2.4%，甚至2.3%，由於新青安限定自用，條件審察嚴格又會稽查，利率又差不多，而民銀的40年期、3年寬限期房貸方案並沒限定自用，較新青安2.0更有彈性，新青安誘因會越來越小，恐走上「舊青安」申辦量低迷的老路。

房貸 新青安 央行

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