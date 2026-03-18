賴正鎰：觀光逆差255億美元危機 應加大力道邀約更多國際觀光客來台

全國商總榮譽理事長、鄉林（5531）集團董事長賴正鎰18日指出，台灣觀光復甦，但「觀光逆差」卻持續擴大，2025年預估逆差已達255億美元，較2024年再增加約35億美元，政府應高度重視經濟警訊，建議要加快開放陸客來台的腳步及加大力度到日本等全球宣傳台灣的觀光魅力，吸引更多國際觀光客來台。

賴正鎰分析，2025年台北、高雄地區的住房率還很高，但以觀光為主城市像花蓮、墾丁等觀光風景區外國旅客太少，日、韓觀光客來台主要以台北、高雄大都市為主，所以台北、高雄以外的觀光客一直沒有成長，政府應該要加大力度到全球宣布台灣的美好。

台灣如果不開放陸客來台，來台旅客很難破1,200萬人次，陸客來台在疫後一直沒有全面開放，來台的陸客僅20萬人次，其餘的40萬人次都是到金門一日遊，這樣對於國內的觀光沒有挹注。

根據統計，2024年來台大陸旅客約43.8萬人次，2025年回升至63.7萬人次，增幅接近20萬人，以年增率45.4%來看，陸客是台灣旅遊市場中增長最高的。農曆年前大陸文旅部宣布即將開放上海到金門馬祖旅遊，台灣旅遊業都展開雙臂歡迎，希望兩岸能開放台灣本島旅遊，促進兩岸更多交流合作，包含人文、宗教、運動、教育等。

尤其，每名陸客每次來台的平均消費約台幣8萬元，來台旅遊都以環島為主，其他日、韓等國家旅客平均天數約5天，消費金額約5萬元，若兩岸交流逐步恢復，對台灣旅遊產業、飯店、零售與交通產業都將帶來明顯助益。

賴正鎰進一步指出，觀光本質就是民間交流與經濟活動，兩岸穩定交流對整體旅遊市場是正面訊號。台灣觀光不能只看「來台旅客增加」，而是要從整體產值、消費力與國際競爭力，重新檢視產業結構，否則即使旅客人數成長，整體觀光經濟仍可能處於失血狀態。

台灣觀光政策須從「追求觀光人次」轉向「如何提升產值」，尤其是要思考如何經營深度體驗式的高端旅遊市場，吸引更多歐美與東南亞高端市場的觀光客。

新冠疫情已過三年，來台觀光客人次確實有增加，但外國觀光客幾乎到了台灣，只會停留在台北過夜，光是停留在台北的部分就約占六、七成，其他縣市則是嚴重失衡，賴正鎰直說，「陸客至今未能恢復觀光動能，希望政府加速開放」。