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台橡：原料價格波動 四月起不接季單只接月單

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台橡（2103）執行長蔡偉強指出，戰爭造成原料供貨短缺，日韓廠商停止報價，大量客戶轉進台橡。但台橡優先供應合約客戶，並在4月反映成本調高售價。至於非合約客戶依據市場情況與台橡產量狀況供應採現貨方式銷售。

台橡公司表示，戰爭影響裂解廠原料，，整個供應鏈都出現斷料問題，連帶影響丁二烯（BD）供應，今年價格從年初每噸1,000美元到1,400美元，現在是2,200美元，上漲快1倍，而且現在的問題是丁二烯基本上買不到，日韓廠商都已經停止報價，現在不是能不能轉嫁問題，是有沒有貨可以出問題，台橡相對情況較好，會優先供應合約客戶，但因為原料價格波動太大，4月開始不收季單，把跟客戶計價的方式從季單改成月單。

蔡偉強表示，因為戰爭因素，影響到原料供應，很多中下游的業者都在搶貨，市場上呈現供需吃緊。台橡大部分是合約客戶，這也是能預先拿原料的原因，因為有合約量，所以會保證優先供應，就算不是百分之百，至少也能供應70％到80％。至於能供應多久，那要看供應商。目前觀察，大陸受到的影響沒有比東南亞及日韓等嚴重，因為有自己庫存可以因應，同時還有來自俄羅斯的供應，狀況相對較好。

3月因為戰爭一定會有波動，台橡優先供應給合約客戶，原物料成本已經上揚，三月還來不及調整售價，影響獲利，4月開始就是第2季，售價開始反應，情況將會好轉。預期整個第2季的波動性會非常大，很難做預測，畢竟一個禮拜內都可能有變化，因此，已經決定不收季單，改成月單，比較能夠掌握情況，4月後也才會比較有合理利潤產生。

對於戰爭是否帶動台橡第2季的獲利，蔡偉強認為有機會，但操作要更謹慎。畢竟原料價格快速變動，而且可能隨時因為戰爭停止，原料價格隨即快速下挫，風險也隨之升高。又要確保原料來源，又要降低風險，考驗的是操作判斷。

去年是申華搬遷完工第一年，蔡偉強指出，新舊廠並行操作順利相當成功，通常新廠前三年會虧損，但去年第一年就獲利。新廠三條產線，年產能22萬噸，舊廠退出後產能不會比2025年高，但相對比2024年已經高出5萬噸。另外，SSBR高雄場全產全銷供不應求，進行中的申華二廠規劃產能為年產6萬噸的SSBR生產線今年底完工，明年試生產，並進行認證，要逐步取代大陸來自歐洲、日本22萬噸的進口量，預計2年滿載，完成之後對台橡的長期發展有重大意義。

日韓 大陸 戰爭

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