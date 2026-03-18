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等跌族等了個寂寞？ 代銷揭預售量縮真相：不是房價崩跌前兆

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／信義代銷
資料來源／信義代銷

受第七波信用管制影響，預售市場急凍，成交量從最高月賣1.6萬戶，下殺到二、三千戶，如此結果代表預售房價要跌了嗎？信義代銷表示，2025年的量縮，並非房價崩跌的前兆，而是建商為了避免庫存壓力，主動減量經營的結果，在「量縮保價」的氛圍下，市場回歸理性。

信義代銷表示，2023至2025年的房市演變，是一場政策與資金的激烈博弈。

2023年《平均地權條例》修法通過，限制預售屋換約轉售與私法人購屋，導致住宅市場氣氛轉趨保守，但該年度預售總銷金額高達7,856億元，創下近年新高，憑藉單一商辦大案「京華廣場」的1,600億元案量，大幅灌水整體數據，顯示建商當時將目光轉向不受打房政策影響的商辦市場，試圖避開住宅市場的政策鋒芒。

隨著政府於2023年8月推出「新青安貸款」為房市注入強心針，反轉原本看淡的市場預期，引爆2024年一波繁榮，十大建商為了迎合首購族，瘋狂推出154個案子，年增率高達46%，市場呈現價量齊揚的過熱現象。

儘管推案個數大增，但總銷金額卻未隨之暴漲，印證市場主力轉向低總價、小坪數的產品規劃。

這場資金派對最終在2024年底畫下休止符，隨著銀行房貸水位拉警報，限貸令發威加上營建成本居高不下，房市進入寒冬。

2025年的數據出現近年來最劇烈的修正，總銷金額跌近三成，也引發建商版圖的劇烈洗牌，過去幾年活躍於台中的區域型建商如富宇（4907）、豐邑等全數跌出榜外，榜單上僅剩寶佳、華固（2548）、興富發（2542）等資本雄厚的全國巨頭。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，回顧近三年台灣房地產市場，整體走勢宛如坐了一趟雲霄飛車，從2023年的商辦領軍、2024年新青安點火狂歡，再到2025年量能急凍，數據顯示房市已結束多頭派對，進入盤整期。

她表示，市場機制正強勢推動產業走向「大者恆大」的局面。在資金緊縮與成本高漲的雙重夾擊下，中小型建商難以生存，而資本雄厚的巨頭採取防禦性推案策略存活。這些大型建商棄守前幾年炒熱的蛋白區，將戰線全面收縮回雙北精華地段，也唯有掌握核心地段與多元產品線的強者，方能立於不敗之地。

2025年的預售推案量數據出現近年來最劇烈的修正，總銷金額跌近三成。房市示意圖。信義代銷提供
2025年的預售推案量數據出現近年來最劇烈的修正，總銷金額跌近三成。房市示意圖。信義代銷提供

資料來源／信義代銷
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