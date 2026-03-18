快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

工研院攜手雙和醫院打造永續醫療聯盟 以科技推動減碳

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院與雙和醫院匯集近20家醫院宣誓啟動「永續醫療聯盟」，以強化醫療靭性及永續治理能力為目標。由左而右：衛福部基隆醫院主任姚文貞、衛福部臺北醫院副主任林武甫、工研院產服中心執行長陳立偉、環境部政務次長葉俊宏、雙和醫院院長李明哲、衛福部醫事司副司長劉玉菁、板英醫院院長葉聰文、中英醫院院長溫政諭、衛福部醫福會副執行長林名男。工研院／提供
工研院與雙和醫院匯集近20家醫院宣誓啟動「永續醫療聯盟」，以強化醫療靭性及永續治理能力為目標。由左而右：衛福部基隆醫院主任姚文貞、衛福部臺北醫院副主任林武甫、工研院產服中心執行長陳立偉、環境部政務次長葉俊宏、雙和醫院院長李明哲、衛福部醫事司副司長劉玉菁、板英醫院院長葉聰文、中英醫院院長溫政諭、衛福部醫福會副執行長林名男。工研院／提供

為加速推動醫療體系淨零轉型，工研院與雙和醫院於17日在環境部次長葉俊宏與衛生福利部醫事司副司長劉玉菁見證，以及衛福部「健康臺灣深耕計畫」支持下，匯集部立臺北醫院、部立基隆醫院、中英醫院及板英醫院等近20家醫院，成立「永續醫療聯盟」，將協助聯盟旗下醫院培育減碳人才、導入綠能轉型技術，以推動醫療院所減少碳排，強化醫療韌性與永續治理。

環境部次長葉俊宏表示，醫療體系是社會重要的關鍵基礎設施之一，同時亦屬能源使用密集的服務產業。在淨零排放目標下，醫療體系的減碳行動具有指標意義。透過政府政策引導與醫療機構自主行動，跨院合作將有助於建立更具系統性的碳管理與能源治理模式，帶動醫療體系逐步邁向低碳轉型。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，面對氣候變遷與全球淨零排放趨勢，醫療體系在守護國人健康的同時，也必須積極推動永續與低碳轉型。衛福部配合國家2050淨零排放政策，透過「健康臺灣深耕計畫」協助醫療機構強化永續治理與氣候韌性能力，並逐步推動醫療院所辦理溫室氣體盤查、建立碳管理機制與推動節能減碳措施。同時，亦規劃將永續發展逐步納入醫院評鑑制度，引導醫療院所朝向低碳、永續與韌性的綠色醫院發展。雙和醫院在取得計畫支持後，即率先整合醫療與科技資源成立永續醫療聯盟，對於促進臺灣醫療體系邁向淨零與永續轉型，具有重要的示範與帶動意義。

雙和醫院院長李明哲指出，身為醫學中心，雙和不僅要守護生命健康，更具備引領產業共好的社會責任。他強調，永續不應是單打獨鬥的口號，而是必須轉化為「一科一永續」的具體行動，以科學數據為導向，協助聯盟醫院精準落實技術轉型與人才培訓。李院長表示，雙和醫院長期深耕能源管理與醫療永續治理，作為醫療ESG的先行者，將肩負「領航者」角色，發揮以大帶小的影響力，將實務經驗擴散至部立及轄區醫院；透過「永續醫療聯盟」打破體系藩籬，在確保醫療品質的前提下，建構具高度韌性的永續治理網絡。

工研院產業服務中心執行長陳立偉表示，醫療產業具備24小時營運特性，能源使用密集且減碳技術需求高。工研院將結合製造業長期累積的永續治理與能源效率管理體系，並透過智慧能源管理系統、碳排熱點分析與「永續碳管理平台」等，協助醫療院所「把脈」辨識碳排來源，進而建立系統化碳治理機制。透過科技解方與跨域經驗轉移，加速醫療體系邁向低碳與永續發展。

「永續醫療聯盟」在各界見證下圓滿完成，除聯盟成員醫院部立臺北醫院、部立基隆醫院、中英醫院及板英醫院外，亦包含新國民醫院、臺北醫學大學附設醫院、萬芳醫院及旗山醫院等醫療機構代表，共同交流醫療ESG推動策略。期盼在政府政策引導、醫療體系合作與科技創新導入下，助臺灣醫療體系邁向更具韌性與永續性的發展方向。

「永續醫療聯盟」未來將持續透過跨院合作與經驗交流，如聯合北醫醫療體系、部立醫院體系，以及轄區地區醫院等，推動能源管理、碳盤查、循環經濟及人才培育等行動，建立可複製的醫療永續治理模式。由左而右：臺北醫學大學永續長簡伶朱、衛福部基隆醫院主任姚文貞、衛福部臺北醫院副主任林武甫、工研院產服中心執行長陳立偉、環境部政務次長葉俊宏、雙和醫院院長李明哲、雙和醫院副院長吳美儀、衛福部醫事司副司長劉玉菁、板英醫院院長葉聰文、中英醫院院長溫政諭、衛福部醫福會副執行長林名男、新國民醫院副院長李宗翰、臺科大教授郭財吉、工研院產服中心組長蔡孟男。工研院／提供
「永續醫療聯盟」未來將持續透過跨院合作與經驗交流，如聯合北醫醫療體系、部立醫院體系，以及轄區地區醫院等，推動能源管理、碳盤查、循環經濟及人才培育等行動，建立可複製的醫療永續治理模式。由左而右：臺北醫學大學永續長簡伶朱、衛福部基隆醫院主任姚文貞、衛福部臺北醫院副主任林武甫、工研院產服中心執行長陳立偉、環境部政務次長葉俊宏、雙和醫院院長李明哲、雙和醫院副院長吳美儀、衛福部醫事司副司長劉玉菁、板英醫院院長葉聰文、中英醫院院長溫政諭、衛福部醫福會副執行長林名男、新國民醫院副院長李宗翰、臺科大教授郭財吉、工研院產服中心組長蔡孟男。工研院／提供

工研院產服中心執行長陳立偉分享協助醫療院所「把脈」辨識碳排來源，進而建立系統化碳治理機制。工研院／提供
工研院產服中心執行長陳立偉分享協助醫療院所「把脈」辨識碳排來源，進而建立系統化碳治理機制。工研院／提供

環境部 基礎設施 減少碳排

延伸閱讀

淨零城市展 國發會：AI為減碳、強化韌性核心

立面光電、低碳社宅吸睛各國 內政部攜手產業走向全球市場

台大胸腔科教授王振源接掌民生醫院 推動升級轉型為區域教學醫院

相關新聞

獨／拆錯房？人在家中坐怪手撞破牆 屋主批建商「搞破壞」

北市中山區松江路一處危老重建案拆除時撞破鄰房牆，受害住戶談及事發當下，聲音與震動很大，牆面整個破掉，在家的太太多少有嚇到，經與工頭確認是施工不慎造成。施工單位預計明日來施工，把破洞補起來。

等跌族等了個寂寞？ 代銷揭預售量縮真相：不是房價崩跌前兆

受第七波信用管制影響，預售市場急凍，成交量從最高月賣1.6萬戶，下殺到二、三千戶，如此結果代表預售房價要跌了嗎？信義代銷表示，2025年的量縮，並非房價崩跌的前兆，而是建商為了避免庫存壓力，主動減量經營的結果，在「量縮保價」的氛圍下，市場回歸理性。

社宅不得從事準公托保母居家托育？北市府放寬認定了

北市有居家托育的準公托保母抽到南港機廠社宅，原以為好幸運，開心五月入住，卻被告知社宅不能從事盈利，議員李明賢說，被迫住宅權與工作權兩選一不合理。經相關單位研商，確定放寬認定準公托保母的托育收入是「勞務收入」非「營業收入」，該保母可順利入住。

台南新營周六徵才 650職缺最高月薪65K

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心將於本月21日於新營區台灣自來水研訓園區辦理徵才活動，集結24家企業，釋出逾650個職缺，月薪最高上看65K，籲請有意轉職者把握年後轉職黃金期。

三鶯線通車倒數！三峽、鶯歌房價赫見回跌 專家這麼看

新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線房市再度成為市場討論的熱點。中信房屋研展室彙整實價資料，雖然通車在即，但三峽、鶯歌房價去年都小幅回跌，其中三峽均價從一坪40.7萬，下修到39.2萬元。鶯歌則是從平均單價32.7萬，下滑至31萬元。

「牆破」都更？拆房敲破鄰居家牆壁 北市府開鍘建商罰九萬停工

北市捷運松江南京站附近一處民宅昨天執行拆除作業時，疑似防護措施不足，導致鄰房受損「破洞」，網友直呼一定是故意的，甚至是「牆破」都更。北市建管處今回應，現場沒有依照原本提報的拆除施工計畫設置必要的防護措施，依法裁處承造人9萬元，並勒令停工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。