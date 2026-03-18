工研院攜手雙和醫院打造永續醫療聯盟 以科技推動減碳

為加速推動醫療體系淨零轉型，工研院與雙和醫院於17日在環境部次長葉俊宏與衛生福利部醫事司副司長劉玉菁見證，以及衛福部「健康臺灣深耕計畫」支持下，匯集部立臺北醫院、部立基隆醫院、中英醫院及板英醫院等近20家醫院，成立「永續醫療聯盟」，將協助聯盟旗下醫院培育減碳人才、導入綠能轉型技術，以推動醫療院所減少碳排，強化醫療韌性與永續治理。

環境部次長葉俊宏表示，醫療體系是社會重要的關鍵基礎設施之一，同時亦屬能源使用密集的服務產業。在淨零排放目標下，醫療體系的減碳行動具有指標意義。透過政府政策引導與醫療機構自主行動，跨院合作將有助於建立更具系統性的碳管理與能源治理模式，帶動醫療體系逐步邁向低碳轉型。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，面對氣候變遷與全球淨零排放趨勢，醫療體系在守護國人健康的同時，也必須積極推動永續與低碳轉型。衛福部配合國家2050淨零排放政策，透過「健康臺灣深耕計畫」協助醫療機構強化永續治理與氣候韌性能力，並逐步推動醫療院所辦理溫室氣體盤查、建立碳管理機制與推動節能減碳措施。同時，亦規劃將永續發展逐步納入醫院評鑑制度，引導醫療院所朝向低碳、永續與韌性的綠色醫院發展。雙和醫院在取得計畫支持後，即率先整合醫療與科技資源成立永續醫療聯盟，對於促進臺灣醫療體系邁向淨零與永續轉型，具有重要的示範與帶動意義。

雙和醫院院長李明哲指出，身為醫學中心，雙和不僅要守護生命健康，更具備引領產業共好的社會責任。他強調，永續不應是單打獨鬥的口號，而是必須轉化為「一科一永續」的具體行動，以科學數據為導向，協助聯盟醫院精準落實技術轉型與人才培訓。李院長表示，雙和醫院長期深耕能源管理與醫療永續治理，作為醫療ESG的先行者，將肩負「領航者」角色，發揮以大帶小的影響力，將實務經驗擴散至部立及轄區醫院；透過「永續醫療聯盟」打破體系藩籬，在確保醫療品質的前提下，建構具高度韌性的永續治理網絡。

工研院產業服務中心執行長陳立偉表示，醫療產業具備24小時營運特性，能源使用密集且減碳技術需求高。工研院將結合製造業長期累積的永續治理與能源效率管理體系，並透過智慧能源管理系統、碳排熱點分析與「永續碳管理平台」等，協助醫療院所「把脈」辨識碳排來源，進而建立系統化碳治理機制。透過科技解方與跨域經驗轉移，加速醫療體系邁向低碳與永續發展。

「永續醫療聯盟」在各界見證下圓滿完成，除聯盟成員醫院部立臺北醫院、部立基隆醫院、中英醫院及板英醫院外，亦包含新國民醫院、臺北醫學大學附設醫院、萬芳醫院及旗山醫院等醫療機構代表，共同交流醫療ESG推動策略。期盼在政府政策引導、醫療體系合作與科技創新導入下，助臺灣醫療體系邁向更具韌性與永續性的發展方向。

「永續醫療聯盟」未來將持續透過跨院合作與經驗交流，如聯合北醫醫療體系、部立醫院體系，以及轄區地區醫院等，推動能源管理、碳盤查、循環經濟及人才培育等行動，建立可複製的醫療永續治理模式。由左而右：臺北醫學大學永續長簡伶朱、衛福部基隆醫院主任姚文貞、衛福部臺北醫院副主任林武甫、工研院產服中心執行長陳立偉、環境部政務次長葉俊宏、雙和醫院院長李明哲、雙和醫院副院長吳美儀、衛福部醫事司副司長劉玉菁、板英醫院院長葉聰文、中英醫院院長溫政諭、衛福部醫福會副執行長林名男、新國民醫院副院長李宗翰、臺科大教授郭財吉、工研院產服中心組長蔡孟男。工研院／提供