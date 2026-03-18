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清明節連續假期 高雄海關通關服務不打烊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高雄海關為配合廠商及民眾通關需要，今年清明節連續假期（4月3日至4月6日）期間秉持「服務不打烊」精神，繼續辦理進出口貨物及郵包之通關業務。

海關的相關措施如下：

一、連續假期前1日(為4月2日）之一般進出口通關案件，除特殊案件外，均於當日處理完畢。

二、清明節連續假期（4月3日至4月6日）期間：

（一）進出口貨物通關作業：每日上午8時30分至下午4時30分止，如需辦理通關業務者，無需事先提出申請，可逕洽該關執勤人員（海運進口貨物通關集中於小港分關辦理）；上開時間辦理進出口貨物查驗，視同正常辦公時間，免徵收特別驗貨費。

（二）嘉南分關所轄科技產業園區及科學園區之業者，若於連續假期期間有園區內通關需求，請於連假前一日下午4時前，以書面通知轄區海關需求日期，俾依實際業務需求派員出勤配合作業。

（三）儀檢作業：4月3日至4月6日，上午9時至下午4時止，集中於74號碼頭第五貨櫃中心儀檢站辦理。

（四）郵包通關作業：配合郵局營業時間，連續假期期間業務一組高雄郵務股於4月3日、5日上午7時30分至下午3時30分辦理國際郵包通關；嘉南分關臺南郵務股於4月3日上午8時至下午4時止均派員值勤。

（五）海空運旅客通關作業：按船、機抵達及離境時間正常辦理通關，機放貨物配合航班時間辦理通關。

海關 連續假期 科學園區

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