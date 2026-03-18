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社宅不得從事準公托保母居家托育？北市府放寬認定了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市有準公托保母，近期抽到南港機廠社宅，原以為自己好幸運，相當開心，準備五月入住，沒想到一開始被告知社宅不能從事盈利行為，最近市府放寬認定為勞務收入，該準公托保母可順利入住。圖／北市住都中心提供
台北市有準公托保母，近期抽到南港機廠社宅，原以為自己好幸運，相當開心，準備五月入住，沒想到一開始被告知社宅不能從事盈利行為，最近市府放寬認定為勞務收入，該準公托保母可順利入住。圖／北市住都中心提供

北市有居家托育的準公托保母抽到南港機廠社宅，原以為好幸運，開心五月入住，卻被告知社宅不能從事盈利，議員李明賢說，被迫住宅權與工作權兩選一不合理。經相關單位研商，確定放寬認定準公托保母的托育收入是「勞務收入」非「營業收入」，該保母可順利入住。

李明賢說，他近日收到陳情，民眾是一位準公托保母，有幸抽到南港機廠社宅，預計5月要搬入，但入住前被告知社宅不能從事盈利行為，所以不能在那邊進行托育服務照顧小孩。若準公托保母在入住社會住宅後，因上述規定而被禁止於住處從事托育工作，將會陷入必須於「居住權」與「工作權」之間二選一的窘境。

李說，換言之，陳情民眾若選擇入住宅，就要暫時放棄保姆工作；或是選擇維持目前準公托保母，卻要放棄入住社宅資格，陳情民眾直呼此一規範不合理、太嚴苛，不符合政府鼓勵生育政策。李明賢要求相關單位研議政策是否合適，保障民眾的權利，特別是少子化衝擊之下，此一社宅政策有其矛盾之處，也讓民眾陷入二擇一的無奈選擇。

經過住都中心及都發局、社會局等相關單位共同研商後，正式確定放寬限制，北市府認定準公托保母在社宅內實施托育服務的收入是「勞務收入」，而不是「營業收入」，所以這位準公托保母並沒有違反相關的租約規定，該保母仍可順利入住。

李明賢說，肯定市府能夠正視問題並迅速整合跨局處意見，展現社宅制度的彈性與完善，讓準公托保母得以兼顧居住與工作，社宅政策更貼近市民實際需求。

南港機廠 社會局 社會住宅

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