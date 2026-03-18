台南新營周六徵才 650職缺最高月薪65K

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心將於本月21日於新營區台灣自來水研訓園區辦理徵才活動，集結24家企業，釋出逾650個職缺，月薪最高上看65K，籲請有意轉職者把握年後轉職黃金期。

當天活動從上午10時至中午12時30分，更有互動體驗市集和集點換好禮等活動，邀集奇美醫院、大城長城、明星蘭園、華新麗華、官田鋼鐵、長榮鋼鐵、緯穎智造、村野大飯店等24家企業，提供工程師、護理師、廚師、司機、門市人員、會計、企劃、人資專員、維修專員、技術員、作業員、品檢員、倉管員、櫃檯人員及房務員等多元職缺。

其中，常琪鋁業祭出最高薪65K徵求PLC電控工程師與鋁擠型製程工程師，長榮鋼鐵亦針對鋼構工地塔吊員開出59K起薪，強力招募專業技術人才；全家便利商店與麥當勞則釋出兼職職缺，滿足不同求職者對彈性工時的需求。

活動現場除安排企業面談，更打造互動體驗市集。邀請庇護工場與多元培力單位展售在地農特產、設置職訓成果展示區、提供免費視障按摩服務，求職者還可參與AI掌紋解碼、職業牌卡測驗及手作DIY紀念品等活動。此外，設有職涯諮詢與履歷健檢專區，協助民眾探索職涯方向。