快訊

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

經典賽／哈波8局追平轟做白工！委內瑞拉3：2險勝奪隊史首冠、美國二連亞

聽新聞
0:00 / 0:00

台南新營周六徵才 650職缺最高月薪65K

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心將於本月21日於新營區台灣自來水研訓園區辦理徵才活動，釋出逾650個職缺，月薪最高上看65K。記者謝進盛／翻攝
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心將於本月21日於新營區台灣自來水研訓園區辦理徵才活動，釋出逾650個職缺，月薪最高上看65K。記者謝進盛／翻攝

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心將於本月21日於新營區台灣自來水研訓園區辦理徵才活動，集結24家企業，釋出逾650個職缺，月薪最高上看65K，籲請有意轉職者把握年後轉職黃金期。

當天活動從上午10時至中午12時30分，更有互動體驗市集和集點換好禮等活動，邀集奇美醫院、大城長城、明星蘭園、華新麗華、官田鋼鐵、長榮鋼鐵、緯穎智造、村野大飯店等24家企業，提供工程師、護理師、廚師、司機、門市人員、會計、企劃、人資專員、維修專員、技術員、作業員、品檢員、倉管員、櫃檯人員及房務員等多元職缺。

其中，常琪鋁業祭出最高薪65K徵求PLC電控工程師與鋁擠型製程工程師，長榮鋼鐵亦針對鋼構工地塔吊員開出59K起薪，強力招募專業技術人才；全家便利商店與麥當勞則釋出兼職職缺，滿足不同求職者對彈性工時的需求。

活動現場除安排企業面談，更打造互動體驗市集。邀請庇護工場與多元培力單位展售在地農特產、設置職訓成果展示區、提供免費視障按摩服務，求職者還可參與AI掌紋解碼、職業牌卡測驗及手作DIY紀念品等活動。此外，設有職涯諮詢與履歷健檢專區，協助民眾探索職涯方向。

櫃檯人員 工程師 徵才活動

延伸閱讀

中山大學就博會爆人潮！半導體最搶手 台積電年薪220萬搶才

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

相關新聞

獨／拆錯房？人在家中坐怪手撞破牆 屋主批建商「搞破壞」

北市中山區松江路一處危老重建案拆除時撞破鄰房牆，受害住戶談及事發當下，聲音與震動很大，牆面整個破掉，在家的太太多少有嚇到，經與工頭確認是施工不慎造成。施工單位預計明日來施工，把破洞補起來。

三鶯線通車倒數！三峽、鶯歌房價赫見回跌 專家這麼看

新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線房市再度成為市場討論的熱點。中信房屋研展室彙整實價資料，雖然通車在即，但三峽、鶯歌房價去年都小幅回跌，其中三峽均價從一坪40.7萬，下修到39.2萬元。鶯歌則是從平均單價32.7萬，下滑至31萬元。

「牆破」都更？拆房敲破鄰居家牆壁 北市府開鍘建商罰九萬停工

北市捷運松江南京站附近一處民宅昨天執行拆除作業時，疑似防護措施不足，導致鄰房受損「破洞」，網友直呼一定是故意的，甚至是「牆破」都更。北市建管處今回應，現場沒有依照原本提報的拆除施工計畫設置必要的防護措施，依法裁處承造人9萬元，並勒令停工。

社宅不得從事準公托保母居家托育？北市府放寬認定了

北市有居家托育的準公托保母抽到南港機廠社宅，原以為好幸運，開心五月入住，卻被告知社宅不能從事盈利，議員李明賢說，被迫住宅權與工作權兩選一不合理。經相關單位研商，確定放寬認定準公托保母的托育收入是「勞務收入」非「營業收入」，該保母可順利入住。

台南新營周六徵才 650職缺最高月薪65K

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心將於本月21日於新營區台灣自來水研訓園區辦理徵才活動，集結24家企業，釋出逾650個職缺，月薪最高上看65K，籲請有意轉職者把握年後轉職黃金期。

布魯斯威利罹患的額顳葉失智症 新旭開發的 Tau PET 顯影劑能精準追蹤

好萊塢巨星布魯斯·威利（Bruce Willis）近年因額顳葉失智症（Frontotemporal Dementia， FTD）健康急速惡化，引發全球關注。新旭生醫創辦人張明奎17日表示，FTD的病程進展比阿茲海默症更快，凸顯早期檢測與精準分型的重要性，新旭生醫的APN-1607 Tau PET顯影劑能精準追蹤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。