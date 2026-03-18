全家孵出億元果茶金雞！Let's Tea 春夏果茶雙星新升級

全家（5903）Let's Tea孵出億元新金雞，果茶類飲品銷售破億元！春日腳步漸近，清爽解渴型茶飲需求持續上升，據「全家」銷售觀察，近年Let's Tea果茶類飲品連年成長，2025年更熱銷破億，且銷售趨勢在進入春季後將逐步上升，看準此一消費趨勢，「全家」將Let's Tea果茶類最為熱銷的「柳丁橙柚綠」與「芭C檸檬綠」改版升級，並分別提升果粒與果香表現，讓消費者飲品體驗再升級。

另外，隨著民眾對無糖原茶接受度攀升，Let's Tea現煮精品茶同步導入新品「焙韻隱山烏龍」，今年春夏茶飲從清爽果茶到無糖原茶皆完整布局。

據「全家」觀察，清爽果茶已成為 Let's Tea 春夏茶飲銷售的重要動能。其中，「柳丁橙柚綠」憑藉多層次柑橘果香與清爽口感，成為 Let's Tea 人氣長銷商品，年銷超過百萬杯，相當於每分鐘售出2杯，穩居品牌「果茶天王」寶座；而「芭C檸檬綠」則以芭樂清香結合檸檬酸甜層次，去年上市首月迅速熱銷，躍升為Let's Tea春夏人氣果茶代表，亦成為助攻果茶類業績破億元的主因之一。為持續優化消費者飲用體驗，此次升級版「柳丁橙柚綠」嚴選台灣在地柳丁入茶，果粒含量增加20%，茶底採用具雨林聯盟認證的優質茶葉為原料，使茶感與果香更加平衡；「芭C檸檬綠」則同步調降甜度比例，並提升芭樂果香濃郁度，整體口感更加清爽、果味更為飽滿，呈現清新回甘的台式果茶風味；3月31日前，2款人氣果茶皆享59元嚐鮮價，為春日天氣帶來更清爽的解渴選擇。

隨健康意識抬頭，「無糖輕飲」已成為重視口感、健康的消費者新選擇，其中無糖原茶代表商品「四季春青茶」長期穩居 Let's Tea 人氣茶飲之一，顯現清爽、無糖的原茶受消費者青睞。看好此一需求，「全家」同步推出Let's Tea現煮精品茶新品「焙韻隱山烏龍」，以凍頂烏龍為茶底，融合牛樟芝與白鶴靈芝草本元素，並透過甜菊葉帶出自然甘甜風味，入口帶有熟穀焙香與淡雅草本香氣，呈現清爽不厚重的原茶層次，原價55元，3月31日前享新品嚐鮮價49元，提供消費者更多元的春夏飲茶選擇；Let's Tea 現煮精品茶目前於全台1,000間導入膠囊茶機店舖販售，消費者亦可透過「全家」APP地圖趣「Let's Café & Let's Tea地圖」查詢鄰近販售店舖資訊。