快訊

經典賽／不斷更新！9局上委內瑞拉再超前 3：2領先美國

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

LINE免費貼圖4款！2款免任務快下載 麥當勞藏台灣國語＋諧音哏圖超好用

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／拆錯房？人在家中坐怪手撞破牆 屋主批建商「搞破壞」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市中山區松江路一處民宅拆除工程昨天發生鄰損事件，造成鄰房牆壁破一個大洞。圖／讀者提供
北市中山區松江路一處民宅拆除工程昨天發生鄰損事件，造成鄰房牆壁破一個大洞。圖／讀者提供

北市中山區松江路一處危老重建案拆除時撞破鄰房牆，受害住戶談及事發當下，聲音與震動很大，牆面整個破掉，在家的太太多少有嚇到，經與工頭確認是施工不慎造成。施工單位預計明日來施工，把破洞補起來。

3樓住戶表示，他當時人在上班、不在家，而是太太在家。事發地點在家裡吃飯的餐廳，太太常常坐在那個位置，昨天她離開位置，昨天下午4點就聽到很大的聲音跟震動，才發現餐廳的牆面整個破掉，石頭掉得滿地，裡面的鋼筋都彎曲，她多少有嚇到。破洞已經用塑膠布蓋起來，昨天睡覺並沒有受影響。

該住戶說，事後跟工頭確認，可能是怪手轉彎時去撞到，這是施工不慎造成，「他不是故意的。」對方今天會帶一些鐵條補強，再釘模板、灌水泥，至少要恢復原本的強度和安全性，預計明天施工，看周末能不能完成。

住戶指出，該工程原本是要拆1個月，但是遇到農曆過年，迄今已經進行1個多月。拆除過程確實有影響到住戶，聲音、震動很大，也有發生鄰損，例如水管斷了，對方都有來處理；不過，昨天破洞比較大，一個周前還有一個比較小洞，位置是在公共空間的樓梯，對方第二天就有馬上來處理。

該住戶提到，對方是願意處理，但他認為有些事情是可以避免，「你不要去搞破壞再來建設，你很累、我們也很擔心。」也直言，技術上應該更小心而不要造成破壞，拆房子大家都在拆，為什麼只有這處拆成這樣？他認為，可能是牆壁比較靠近，仍認為業者老經驗，應該有處理方法才是。

施工廠商表示，當時是怪手轉彎不小心撞到，已跟屋主講好明日來施工，要把洞補起來。該處是8層樓民宅拆除要原地重建，也都有做鷹架等防護措施，近期已經要完工，預計周四、周五要清完，但昨天事發後，目前先停工。

北市松江路一處民宅拆除工程昨天發生鄰損事件，記者林佳彣／攝影
北市松江路一處民宅拆除工程昨天發生鄰損事件，記者林佳彣／攝影

住戶 施工 北市

延伸閱讀

「牆破」都更？拆房敲破鄰居家牆壁 北市府開鍘建商罰九萬停工

「從沒想過會發生」8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

【當代散文】江一豪／橋下的水蓮

相關新聞

獨／拆錯房？人在家中坐怪手撞破牆 屋主批建商「搞破壞」

北市中山區松江路一處危老重建案拆除時撞破鄰房牆，受害住戶談及事發當下，聲音與震動很大，牆面整個破掉，在家的太太多少有嚇到，經與工頭確認是施工不慎造成。施工單位預計明日來施工，把破洞補起來。

三鶯線通車倒數！三峽、鶯歌房價赫見回跌 專家這麼看

新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線房市再度成為市場討論的熱點。中信房屋研展室彙整實價資料，雖然通車在即，但三峽、鶯歌房價去年都小幅回跌，其中三峽均價從一坪40.7萬，下修到39.2萬元。鶯歌則是從平均單價32.7萬，下滑至31萬元。

「牆破」都更？拆房敲破鄰居家牆壁 北市府開鍘建商罰九萬停工

北市捷運松江南京站附近一處民宅昨天執行拆除作業時，疑似防護措施不足，導致鄰房受損「破洞」，網友直呼一定是故意的，甚至是「牆破」都更。北市建管處今回應，現場沒有依照原本提報的拆除施工計畫設置必要的防護措施，依法裁處承造人9萬元，並勒令停工。

社宅不得從事準公托保母居家托育？北市府放寬認定了

北市有居家托育的準公托保母抽到南港機廠社宅，原以為好幸運，開心五月入住，卻被告知社宅不能從事盈利，議員李明賢說，被迫住宅權與工作權兩選一不合理。經相關單位研商，確定放寬認定準公托保母的托育收入是「勞務收入」非「營業收入」，該保母可順利入住。

台南新營周六徵才 650職缺最高月薪65K

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心將於本月21日於新營區台灣自來水研訓園區辦理徵才活動，集結24家企業，釋出逾650個職缺，月薪最高上看65K，籲請有意轉職者把握年後轉職黃金期。

布魯斯威利罹患的額顳葉失智症 新旭開發的 Tau PET 顯影劑能精準追蹤

好萊塢巨星布魯斯·威利（Bruce Willis）近年因額顳葉失智症（Frontotemporal Dementia， FTD）健康急速惡化，引發全球關注。新旭生醫創辦人張明奎17日表示，FTD的病程進展比阿茲海默症更快，凸顯早期檢測與精準分型的重要性，新旭生醫的APN-1607 Tau PET顯影劑能精準追蹤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。