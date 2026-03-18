獨／拆錯房？人在家中坐怪手撞破牆 屋主批建商「搞破壞」

北市中山區松江路一處危老重建案拆除時撞破鄰房牆，受害住戶談及事發當下，聲音與震動很大，牆面整個破掉，在家的太太多少有嚇到，經與工頭確認是施工不慎造成。施工單位預計明日來施工，把破洞補起來。

3樓住戶表示，他當時人在上班、不在家，而是太太在家。事發地點在家裡吃飯的餐廳，太太常常坐在那個位置，昨天她離開位置，昨天下午4點就聽到很大的聲音跟震動，才發現餐廳的牆面整個破掉，石頭掉得滿地，裡面的鋼筋都彎曲，她多少有嚇到。破洞已經用塑膠布蓋起來，昨天睡覺並沒有受影響。

該住戶說，事後跟工頭確認，可能是怪手轉彎時去撞到，這是施工不慎造成，「他不是故意的。」對方今天會帶一些鐵條補強，再釘模板、灌水泥，至少要恢復原本的強度和安全性，預計明天施工，看周末能不能完成。

住戶指出，該工程原本是要拆1個月，但是遇到農曆過年，迄今已經進行1個多月。拆除過程確實有影響到住戶，聲音、震動很大，也有發生鄰損，例如水管斷了，對方都有來處理；不過，昨天破洞比較大，一個周前還有一個比較小洞，位置是在公共空間的樓梯，對方第二天就有馬上來處理。

該住戶提到，對方是願意處理，但他認為有些事情是可以避免，「你不要去搞破壞再來建設，你很累、我們也很擔心。」也直言，技術上應該更小心而不要造成破壞，拆房子大家都在拆，為什麼只有這處拆成這樣？他認為，可能是牆壁比較靠近，仍認為業者老經驗，應該有處理方法才是。

施工廠商表示，當時是怪手轉彎不小心撞到，已跟屋主講好明日來施工，要把洞補起來。該處是8層樓民宅拆除要原地重建，也都有做鷹架等防護措施，近期已經要完工，預計周四、周五要清完，但昨天事發後，目前先停工。