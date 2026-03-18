三鶯線通車倒數！三峽、鶯歌房價赫見回跌 專家這麼看

新北捷運三鶯線進入通車倒數階段，沿線房市再度成為市場討論的熱點。中信房屋研展室彙整實價資料，雖然通車在即，但三峽、鶯歌房價去年都小幅回跌，其中三峽均價從一坪40.7萬，下修到39.2萬元。鶯歌則是從平均單價32.7萬，下滑至31萬元。

不過，若拉長五年來看，三峽平均房價自2021年的29.9萬/坪，如今小幅修正至39.2萬/坪，但近五年整體漲幅仍高達31.1%。房價相對親民的鶯歌，目前區域平均房價也已站穩3字頭，五年漲幅26%，漲勢同樣驚人。

對此，中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，三鶯線通車後將大幅縮短三峽、鶯歌往返雙北市中心的通勤時間，交通便利性提升可望磁吸更多外溢人口進駐，進而帶動區域房市交易量能穩健成長。

詹智民表示，三鶯地區房價相對平實，本就是許多「脫北族」的置產首選。捷運三鶯線的動工，更是為區域房市注入一劑強心針，不僅提升整體基礎機能與通勤便利性，也讓看屋人潮明顯增加。

近年來，隨著各項公共建設題材持續推進，加上重劃區開發逐步到位，三鶯地區的房市能見度不斷攀升，區域房價自然水漲船高。

詹智民指出，三峽與鶯歌的生活圈大致可分為舊市區與重劃區兩大區塊。

三峽部分，北大特區因街廓規劃整齊、文教氛圍濃厚，目前區域新建案房價已站上6字頭，而舊市區的中古屋則多落在3-4字頭。

鶯歌方面，鳳鳴重劃區新建案房價也已經站穩4字頭，舊市區中古屋行情則普遍落在3字頭上下。目前三鶯地區的購屋族群除了在地客之外，也吸引了不少來自雙北的外溢買盤，其中不乏小資族、首購族、育兒家庭及退休族等等，多元的客群結構使得當地的剛性需求相對穩定，也為區域房市提供較強的支撐力道。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，在政府重錘打炒房之下，市場回歸理性，部分屋主也願意在議價空間上釋出更多彈性，對於購屋民眾來說，現在反而是進場看屋的好時機。

她表示，三鶯線預計於今年年中通車，未來更有機會延伸至桃園八德地區，並與桃園綠線銜接轉乘，屆時將可串聯桃園國際機場、高速鐵路及區域城際鐵路，大幅提升交通便利性，交通利多的加持，區域發展長線仍然看好。