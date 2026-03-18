2026 AACR再傳突破！生華科CX-5461切入光動力療法開啟全新適應症布局

生華科（6492）18日宣布，自主研發的市場首見創新藥 Pidnarulex（CX-5461）在新型光動力療法（Photodynamic Therapy, PDT）領域取得重要研究突破。相關試驗成果摘要已獲選於全球癌症研究最具影響力的學術會議-美國癌症研究協會AACR 2026年會發表，顯示其創新機轉與臨床發展潛力獲國際學界肯定。

生華科表示，近年來，光動力療法逐漸成為國際藥廠關注的新興癌症治療策略。多家大型製藥公司已投入相關研究與併購合作，如Novartis、AstraZeneca、Roche等均在積極探索新型光敏劑與光免疫療法的結合應用。

臨床前研究顯示，CX-5461 具有光敏感特性，在紫外線照射下可產生活性氧（ROS），進而誘發氧化型 DNA 損傷並促進癌細胞死亡。在既有藥物濃度條件下，其對癌細胞毒性可提升約十倍。研究亦發現，CX-5461 對 G-quadruplex（G4）DNA結構 的結合能力與光誘導 ROS 的產生具有協同作用，可大幅增強抗腫瘤活性、強烈放大抗腫瘤之免疫反應並顯著延長存活率。這項研究結果揭示 CX-5461 除既有抗癌機轉外，亦具備發展為新型光動力療法光敏劑與光免疫療法的潛力。未來有機會應用於表淺腫瘤、皮膚腫瘤及多種局部治療場景，形成跨癌別的創新治療策略，為癌症治療帶來新的臨床應用方向。

生華科指出，AACR年會是全球癌症研究的重要指標性會議，也是驗證創新科學、發表 First-in-Class 機轉 的重要舞台。許多於AACR發表的研究成果，往往成為未來生醫研發趨勢的重要指標，並促成國際藥廠授權合作、共同開發與策略投資等產業合作機會。此次研究成果入選發表，亦有助於提升 CX-5461 在全球創新癌症療法領域的能見度。本次研究成果將於 AACR 2026 年會「Radiation and Photodynamic Therapy Response Modifiers」臨床研究場次發表，由生華科醫務長黃品諺醫師及臨床研究處副處長薛凱威博士親自出席說明。

光動力療法是一種結合光敏劑與特定波長光源的醫療技術，透過活化光敏劑產生單態氧或自由基，選擇性破壞病變細胞或組織，被視為一種兼具微創性與較低副作用的治療方式。目前已廣泛應用於皮膚癌、頭頸癌、食道癌、肺癌、膀胱癌與子宮頸癌等多種疾病。

市場研究亦顯示，全球光動力療法市場需求持續成長。2024年癌症專用光動力療法市場規模估計約 35.4億美元，預計至2032年將達 58.9億美元，年複合成長率約 7%~8%。隨著腫瘤精準醫療與微創治療需求提升，光動力療法正逐漸成為國際製藥公司關注的重要研發領域。

生華科表示，CX-5461 此次在光動力療法領域展現的新機制與新應用，顯示其作為創新抗癌平台藥物的多元潛力。未來公司將持續推動相關研究與臨床發展，並積極尋求國際合作與授權機會，以加速創新癌症療法的全球布局。