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「牆破」都更？拆房敲破鄰居家牆壁 北市府開鍘建商罰九萬停工

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市中山區松江路一處拆除工程昨日施工不慎釀鄰損。記者林佳彣／攝影
北市中山區松江路一處拆除工程昨日施工不慎釀鄰損。記者林佳彣／攝影

北市捷運松江南京站附近一處民宅昨天執行拆除作業時，疑似防護措施不足，導致鄰房受損「破洞」，網友直呼一定是故意的，甚至是「牆破」都更。北市建管處今回應，現場沒有依照原本提報的拆除施工計畫設置必要的防護措施，依法裁處承造人9萬元，並勒令停工。

有民眾昨晚在社群發文指出，松江路108巷有棟樓要拆，但是拆的時候防護又沒做好，現在拆到別人家的牆，直呼「怎麼賠啦！」也秀出民宅牆壁破一大洞、拆除現場等照片。貼文一出引發熱議。

有人直呼「2026的鑿壁借光嗎」、「驚嚇指數100」，許多人說是「建商老招」，有人認為「故意的成分很大」、「你覺得是不小心的嗎」，更點出是強迫都更、「牆破」都更。有人自稱做工程20幾年，這種事情根本不可能發生，基本的防護還有在打除時，都會避免打到底，除非請到兩光師傅。也有人關切「這牆壁的鋼筋怎麼那麼少？」

建管處表示，該案位在中山區，已領有北市2025年核發的建造併拆除執照，並於2025年11月25日申報開工。經查核發現，現場沒有依照原本提報的拆除施工計畫設置必要的防護措施，導致鄰房受損，已經有影響公共安全的情形，也違反建築法第63條規定。

建管處說，目前已立即勒令停工，並通知營造廠停止施工，後續也會依規定開罰承造人9萬元。同時，會要求業者重新檢討拆除施工計畫，並送第三方專業公會審查，確認安全無虞後，才能申請復工。

北市中山區松江路一處拆除工程昨日施工不慎釀鄰損。記者林佳彣／攝影
北市中山區松江路一處拆除工程昨日施工不慎釀鄰損。記者林佳彣／攝影

北市捷運松江南京站附近一處民宅昨天拆除工程釀鄰房受損破洞，目前暫時以帆布遮擋。記者林佳彣／攝影
北市捷運松江南京站附近一處民宅昨天拆除工程釀鄰房受損破洞，目前暫時以帆布遮擋。記者林佳彣／攝影

都更 北市府 施工

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