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布魯斯威利罹患的額顳葉失智症 新旭開發的 Tau PET 顯影劑能精準追蹤

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

好萊塢巨星布魯斯·威利（Bruce Willis）近年因額顳葉失智症（Frontotemporal Dementia， FTD）健康急速惡化，引發全球關注。新旭生醫創辦人張明奎17日表示，FTD的病程進展比阿茲海默症更快，凸顯早期檢測與精準分型的重要性，新旭生醫的APN-1607 Tau PET顯影劑能精準追蹤。

張明奎表示，FTD是一種腦部退化性疾病，是65歲以下的人口中，最常見的失智症。主要影響大腦前額葉與顳葉，導致語言、行為和執行功能障礙。像其他失智症一樣，FTD的發病與蛋白質異常聚集密切相關，其中Tau蛋白的異常折疊與聚集被認為是核心病理機制之一。Tau蛋白本來在神經細胞中負責維持微管結構和神經訊號傳遞，但當其異常聚集時，會破壞細胞骨架、干擾神經傳導，最終導致神經細胞死亡與腦萎縮。

傳統的臨床診斷主要依靠症狀評估和MRI，但這些方法無法從分子層面精確反映病因與蛋白質的病變，因而限制了早期診斷與病理分型。日本量子科學技術研究開發機構（QST）與京都大學、慶應大學等機構發表論文指出，由新旭生醫APN-1607 Tau顯影劑，可在活體中精準追蹤Tau聚集模式，為FTD的病理分型提供可靠依據。

本次研究納入26名FTD患者與20名健康對照者，透過新旭生醫APN-1607 Tau顯影劑進行腦部影像分析。結果顯示，即使臨床症狀或腦萎縮型態相似，該技術仍能清楚區分不同Tau病理分型，並精準呈現其於前額葉、顳葉及相關腦區的分布模式，展現高度敏感性與特異性。

此項技術可提供量化且可分型的分子影像指標，有助於醫師更早掌握疾病進展、評估嚴重程度，並制定個人化治療與照護策略。相較於傳統影像工具，Tau PET顯影劑能更直接反映病理變化，補足現行診斷工具在分子層面的不足，對於加速臨床決策與新藥研發皆具重要意義。

張明奎表示：早期診斷與精準分型已成為臨床與政策關注重點。Tau蛋白病理是多數神經退化性疾病的重要關鍵，但過去缺乏有效的活體觀測工具。新旭的APN-1607顯影劑可以應用於鑑別診斷不同的神經退化性疾病，如阿茲海默症（Alzheimer's disease， AD）、進行性核上性麻痺（Progressive Supranuclear Palsy， PSP）、皮質基底核退化症（Corticobasal Degeneration， CBD）以及額顳葉失智症（FTD）。

張明奎進一步指出，新旭於FTD 研究中，APN-1607可以精準追蹤Tau蛋白聚集分布，有效區分額不同病理類型，為臨床診斷與疾病監測提供關鍵工具。讓醫師得以在症狀尚未明顯前，即掌握疾病分子變化，進一步提升診斷精準度與治療決策品質。我們期待這項技術能成為連結基礎研究與臨床應用的重要橋樑，新旭的創新分子影像技術助力早期診斷與病理分型，將開啟失智症精準醫療新契機！

神經傳導 好萊塢 失智症

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