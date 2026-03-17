掌握亞洲消費市場鋁罐迷你化趨勢！福貞樂觀2026年訂單雙位數成長

打破傳統金屬加工產業刻板印象，老牌金屬包裝大廠福貞（8411）長期與品牌飲料客戶如台啤、可口可樂公司合作，執行副總李毓嵐指出，公司除會觀察第一線消費者趨勢，參考國際品牌客戶海外經驗，雙方討論做出年度採購與產能規劃，製造方面，工廠導入AI黑盒子有成，未來將評估對外銷售智慧製造解決方案。

老牌金屬包裝廠福貞主要做馬口鐵罐跟鋁罐，客戶多為知名食品大廠，在台灣市佔率約3成，排名第二，不過隨占業績85%的中國大陸市場快速成長，若以金屬包裝產業的台商業績規模來說，2025年已經超越大華成為第一。

而下一步要如何擴張市場業績？福貞在台灣以鋁罐生意為主，李毓嵐表示，每年會品牌客戶密切溝通，參考國際品牌客戶在海外市場推出特定產品的經驗，溝通評估該產品對台灣市場是否有幫助，雙方達到一定意向後才會投入資本為生產做規劃。

其次，福貞也會在第一線觀察消費趨勢與反饋，她舉例，亞洲市場除國際體育賽事會創造銷售高峰，目前也逐步導入吃到飽或麻辣鍋等多元通路，碳酸飲料罐容量愈做愈小，這對歐美市場來說難以想像，但亞洲對大罐汽水有：喝不完不如不開的觀念，兩區域消費觀念完全不同。

李毓嵐表示，女性消費者「只想喝一口」的習慣，讓200ML迷你罐需求大增，這打破歐美模具廠商的既定觀念，福貞也成功說服客戶推出多款產品。她指出，全球消費習慣轉變，需求已從早期的「為了營養而吃」，轉變為「為了娛樂而吃（汽水、水果口味啤酒）」，現在更進階到追求社交屬性或特定意象（如特殊IP聯名設計）。

在與品牌客戶合作及拓展新馬口鐵罐業務助攻下，加上產能擴張，2025年第4季度福貞已經轉虧為盈，福貞表示，2026年看好在鋁罐招標價格上漲10%及產能調整完成下，全年拚百億元營收及持續獲利。

福貞表示，中國大陸四大啤酒品牌中有三家已是客戶，今年又新增加 2 個大客戶針對蛋白飲料部分有斬獲，福貞表示，馬口鐵罐的製程屬於「熱罐裝」，需經過高溫殺菌，較適合「少量多樣」的客製化生產，鋁罐是低溫充填，適合大量少樣快速生產。鋁罐受惠於2023年投產的陝西新廠產能開出，預計1年可貢獻約3億人民幣（約12 ～ 13億新台幣）的營收。

福貞不只是關注消費市場趨勢，公司目前正在開發一套名為「黑盒子」的 AI數據擷取與分析系統，用於封閉式的工廠生產管理，系統已經配合中國大陸的電信公司進行導入多時，在幾個廠區都取得一定成果，內部也評估未來將打包成商品，對外銷售給其他需要封閉環境數據收集與分析的製造工廠使用。