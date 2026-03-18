創意董座曾繁城將退休

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）昨（17）日公布，董事長曾繁城決定不參與本屆將於5月舉行的該公司董事選舉，並將於今年股東大會後退休。據了解，今年88歲的曾繁城退休後將繼續擔任其顧問，外界也關注該公司後續董座接棒人選。

曾繁城擁有成大電機工程博士學位，在台灣半導體界輩分極高，是當年半導體產業發展的開路先鋒之一，1987年時參與創立台積電，以法人董事台積電代表人的身分從2003年1月擔任創意董座至今。台積電現今握有創意四席董事，其他三名董事代表人為張麗絲、戴尚義與黃仁昭。

創意即將於5月21日舉行股東常會，預計將全面改選九名董事，其中包括五名獨立董事。

創意指出，曾繁城自2003年擔任該公司董事長以來，在過去23年間帶領同仁屢創佳績，建立堅實的技術能力，提供客戶優質服務，並帶領該公司成為ASIC產業中的領導廠商。近年來更著重強化公司治理、提倡永續發展及策略布局，為其在AI產業中打下良好基礎。