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高端新疫苗 將賣向越南

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

高端疫苗（6547）昨（17）日宣布，該公司自主研發的「恩穩健」（Envacgen）腸病毒71型疫苗，取得越南法規主管機關核發的新藥上市許可證。

這不僅是越南官方核發的首張腸病毒疫苗藥證，更創下台灣新穎疫苗研發成功進軍海外國際市場的首例，為台灣生技產業立下重要標竿。

高端疫苗表示，恩穩健腸病毒疫苗自2023年8月於台灣上市以來，迄今在台灣腸病毒自費疫苗市場中，始終維持高達95%以上的市占率，目前在台累計銷售數量已突破50萬劑，穩居國內兒科自費疫苗最暢銷的領導產品。

高端疫苗指出，根據恩穩健腸病毒疫苗在台灣與越南兩地執行的跨國第三期臨床試驗數據顯示，對抗腸病毒71型的實證疫苗保護力（Vaccine Efficacy）達100%，此項第三期樞紐臨床試驗數據，成功刊登於全球頂級醫學期刊《刺胳針》（The Lancet），並獲刺胳針特別撰文推薦，為台灣國內新藥研發罕見之重要成就。

臨床試驗 生技產業 疫苗

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