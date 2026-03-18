LINE推訂閱制 月費165元

台灣最多用戶使用的通訊生活平台LINE近期即將推動訂閱版。LINE 台灣入口與內容事業群執行總經理張景雯證實，最快可能本月底登場。LINE台灣去年就已公布此訊息，台灣LINE Premium訂閱費用每月165元，提供首月免費試用，附加五項LINE進階功能和四大加值服務。

LINE台灣執行長暨董事長陳立人也表示，LINE今年將導入更多AI功能以及新的服務項目。近期上線的是Android版本的行事曆功能，聊天時提到約定日期與時間，將會主動連結在個人行事曆，便於記憶。未來還包括LINE聊天功能的進化，以及在LINE聊天頁面將加入「LINE購物」，以AI推薦個人專屬喜好購物，強化電商功能。

據了解，訂閱功能將綁定新版本軟體，目前在Google Play和App Store兩家程式平台審查，通過後上架即開始推動訂閱制。LINE台灣也是在日本與泰國後第三個推行訂閱制的地區。