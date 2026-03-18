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和泰：車市買氣還是很冷 台美關稅程序未走完導致汽車無法降價

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
汽車示意圖。(路透)
汽車示意圖。(路透)

龍頭車廠和泰車（2207）昨（17）日指出，2026年在2.0公升以下小客車貨物稅補助與美國對台關稅逐漸明朗下，今年車市銷售總量預估將為44萬台。雖然台美汽車關稅已經定案，但目前程序還沒走完，相關法規尚未實施，導致真正要降價的車款無法降價，消費者仍在等待，預期3月掛牌量雖然一定優於2月，但買氣還是很冷，觀望氣息濃厚。

和泰車昨日舉行法說會，去年受美國關稅影響，市場全年銷售僅41.4萬台，展望 2026年全球的景氣逐步回穩 ，加上台灣經濟在半導體跟 AI應用強勁需求帶動，以及政策延續與需求回補推動下，車市預期上看44萬台，和泰三品牌將挑戰合計16.5萬台、市占率37.5%的銷售目標，朝25年銷售冠軍前進。

和泰車2025年合併營收2,826億，稅後淨利189億元，EPS 33.93元。獲利較去年減少的主因為受美國關稅政策影響，消費轉趨保守，致汽車總市場衰退，惟三品牌銷售表現穩健，市占率提升至38.6%（+3.7%），和泰本業獲利較前一年成長。前一年和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益17億（EPS 3.05元），2025年無此情形，致整體稅後淨利較去年減少。

和泰車今年則展現強大競爭力，TOYOTA品牌部分，RAV4車款在元月發表大改款，目前訂單已超過萬台，今年第2季將推出Corolla 60周年特仕車。LEXUS品牌部分LC 500 Final Edition以652萬元正式上市，新年式UX 300h受訂逾500張，並將繼續推動第三代據點，從北到南的四間將以全新風貌登場。

和泰車並指出，美國關稅影響市場預期，因應美製車款零關稅，InfinitI QX 60降30萬、雙B宣布降價等，和泰車將持續觀察QX60降價後對於銷售提升的效益如何。和泰引進美製車的計畫還在規劃中，要等關稅最新進展，如果接下來關稅定案，台灣現在已從日本進口的RAV4, CAMRY還是會維持在日本進口，將以目前台灣沒有銷售的大型休旅車皮卡車，與原廠評估導入可行性。

和泰 關稅 汽車關稅

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