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智慧城市展 中保科秀AI力 築立體守護網

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
智慧城市展昨（17）日開展，台北市政府攜手中保科技打造AI智慧交通與全齡照護，構築全方位立體守護網。台北市長蔣萬安（前排左起）、立法院副院長江啟臣及中保科董事長林建涵出席。中保科技／提供
智慧城市展昨（17）日開展，台北市政府攜手中保科技打造AI智慧交通與全齡照護，構築全方位立體守護網。台北市長蔣萬安（前排左起）、立法院副院長江啟臣及中保科董事長林建涵出席。中保科技／提供

亞洲規模最大的智慧城市盛會「2026 智慧城市展」昨（17）日開展，台北市政府願景館以「AI is in Taipei」為核心主題，智慧城市開創者中保科技（9917）受邀與市府共同策展，協力打造AI智慧交通與全齡照護，構築全方位立體守護網。

中保科技董事長林建涵表示，雙方透過「公私協力（PPP）」模式，向國際展示如何結合AIoT整合平台與自動化巡邏系統，將台北構築為一座安全、智慧且具備韌性的未來之都；台北市政府與中保科技旗下「國雲停車」主要共同發表「北市好停車全面進化」計畫。

2026智慧城市展中保科展出重點
2026智慧城市展中保科展出重點

台北市建置智慧車格聯網系統目前普及率高達八成，中保科技旗下「國雲停車」亦積極參與投入相關服務，該系統結合先進的地磁感測與影像辨識技術，提供24小時不間斷的即時動態數據，不僅有效支援政府推動科技執法與車流分流，更優化市民停車體驗，協助市府推動交通治理數位轉型。

因應老年化社會來臨，中保科技在展場上特別推出「智慧照護專區」。

在落實智慧城市的數位包容與社會福利方面，中保科技與市府緊密合作的「獨居老人緊急救援服務」展現了顯著成效。根據2025年12月數據，台北市列冊關懷獨居長者約10,254人，在公私協力推動下，接受緊急救援服務人數已達4,212人，服務涵蓋率約為40.3%，顯示各區累計服務量已具實質規模。

統計2025年全年，中保科技智慧照護服務共成功處置507件緊急事件，其中包含369件身體不適、108件跌倒意外，以及30件治安與消防事件，守護中心皆即時介入並完成救援。

中保科技全年累計主動訪視達35,612人次，平均每月關懷訪視近2,968人次，以科技守護網強化城市安全韌性。

針對未來城市維安與公共建設維護，現場展示「中保無限飛」無人機平台。該系統具備高度技術突破，透過結合紅外線感應器與自動門弓器，實現無人機於樓梯間靈活進出，達成室內自動定時巡檢功能。

此外，該系統搭配NVIDIA高性能運算與頂尖演算法，能同時進行火煙偵測、裂痕偵測及動物入侵辨識，有效減少人力巡檢成本並大幅提升效率。相關影像亦可即時回傳，成為應變指揮的空中大腦。

獨居老人 智慧城市 科技執法

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