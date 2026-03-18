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全球石化市場波動 台塑美國廠生產成本擁優勢

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

全球石化市場波動。台塑（1301）董事長郭文筆表示，台塑美國公司因採用乙烷裂解生產乙烯，並不受此次美伊戰爭影響，相較亞洲以輕油裂解為主的乙烯生產模式，台塑美國公司的成本具備相當大的優勢，因此擁有更強的市場競爭力

郭文筆表示，油價上漲對不同地區石化廠影響程度不同。台塑美國廠主要以乙烷裂解製程生產乙烯，目前乙烯價格約每噸520至530美元，相較之下亞洲乙烯價格已接近每噸1,000美元，美國廠區在成本結構上具備相當大的優勢。

他指出，近期公司也前往美國廠區了解營運情況，整體營運已有所改善。若未來美國廠持續好轉，將對台塑整體獲利帶來正面助益。

郭文筆表示，整體而言，2026年石化景氣預期將較2025年回溫。隨著部分缺乏競爭力的石化同業逐步關閉產線，全球石化產品供需結構可望逐漸改善。

他也指出，未來市場仍存在多項不確定因素，包括美國總統川普可能推動的經貿與關稅政策，以及美伊衝突對原油供應、石化產品價格及海運費的影響等，台塑將持續密切關注市場變化，並適時調整營運策略。

競爭力 美伊戰爭 美國

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