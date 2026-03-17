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台橡：油價助漲合成橡膠原料 維繫客戶關係多採合約價

中央社／ 記者潘智義台北17日電

台橡總經理蔡偉強今天表示，油價上漲推升合成橡膠原料價格，但為維持長期客戶關係，仍採合約價供貨，僅小量採現貨價，台橡轉投資中國申華化學，年產能22萬噸已開滿；看好綠色輪胎原料SSBR（溶聚丁苯橡膠）中國市場，將透過申華化學建SSBR產線，首次在中國生產SSBR。

台橡今天舉行媒體交流，蔡偉強說，伊朗封鎖荷莫茲海峽造成油價大漲，因應原料漲勢，對客戶銷售丁二烯（BD）大部分採合約價，僅小部分採現貨價，但合約客戶在4月可望反映成本；合成橡膠分兩部分，熱塑性彈性體（TPE）一般沒合約概念，較像現貨市場，輪胎用合成橡膠則分合約價、非合約價兩種模式。

他指出，美國、東南亞油價大漲，東南亞的新加坡等地甚至漲3成，集裝箱海運價格也上揚20%。

蔡偉強解釋，台橡現階段在台灣生產SSBR外銷，年銷1萬4000噸至1萬6000噸，銷往中國占最大部分，是製造綠色輪胎的原料；因此，將透過轉投資中國申華化學生產SSBR，規劃在中國建首條產線，在2027年順利獲認證，年產能6萬噸，預計在2028年滿載，且在產能滿載前再建1條新產線，盼取代歐洲銷往中國的SSBR市場。

新加坡 東南亞 客戶 油價

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