市場觀察室／三方協力 找回告別的尊嚴

面對盤根錯節的陋習與壟斷，台灣的殯葬改革之路註定崎嶇。然而，黑暗中並非沒有光亮。近年來自法規、文化及消費者意識層面的多股力量正在匯集，試圖為這趟沉重的旅程注入清流，找回告別應有的溫度與尊嚴。改革的首要之務，便是建立一套權責分明、公開透明的法律框架。

近年來，政府已著手推動相關修法。例如，內政部宣布自2025年7月1日起施行《殯葬管理條例》新制，明定私立公墓或納骨塔業者收取的費用中，必須包含至少12%的管理費，並建立專戶制度，以確保設施的永續經營與消費者權益。

此外，社會上也有強烈呼聲，要求將「喪禮服務人員專業證照」從目前的鼓勵性質，提升為法定的強制執業資格。此舉旨在建立專業門檻，結束無證也可執業的亂象，讓消費者能有所依憑，選擇真正具備專業知識與倫理素養的服務人員。

然而，再完善的法規，若無嚴格的執法，也只是一紙空文。政府必須展現鐵腕，嚴厲查處紅包賄賂、價格欺詐等不法行為，並建立暢通、安全的檢舉管道，保護吹哨者。

同時，推動資訊透明化至關重要，例如建立全國統一的「殯葬從業人員證照查詢系統」與各項服務的「價格公示平台」，從根本上削弱資訊不對稱所帶來的剝削空間。也改變傳統喪葬文化中鋪張浪費、重形式而輕實質的弊病。

當社會不再將繁複的儀式與孝道劃上等號時，許多潛規則與收費陷阱便會自然失去市場。例如「環保自然葬」逐漸被民眾接受。根據內政部統計，選擇環保葬的比例在十年間成長了20倍。這不僅是出於環保或節約的考量，更深層次地反映了一種新的生死觀：生命來自自然，最終也應回歸自然，真正的懷念在於人心，而非有形的墳塚。

與此同時，生死學教育的推廣也扮演了關鍵角色。學術界開始系統性地探討死亡議題，為殯葬產業的改革提供了理論支持與人才培養。

將生死教育普及化，從校園到社區，破除社會對死亡的禁忌與恐懼，鼓勵人們公開討論、理性規劃自己的身後事，是從根本上抵禦產業亂象的做法。

當消費者不再是沉默的羔羊，而是具備知識、勇於主張權益的參與者時，市場才能真正走向健康。

首先是「提前規劃」的觀念。與其在事發時倉促決定，不如在平時就與家人坦誠溝通對於身後事的想法與期望。這不僅能避免日後的家庭紛爭，更能讓自己掌握主導權，從容選擇符合意願的告別方式，避免被不肖業者牽著鼻子走。

其次是「權益主張」的勇氣。在選擇殯葬服務時，消費者應主動要求業者提供詳細的服務項目與價目表，並仔細審閱「殯葬服務定型化契約」。而面對不合理的收費與潛規則，消費者應勇於拒絕，並向消保單位或主管機關申訴。

總結而言，台灣殯葬產業的改革是一場艱鉅的系統工程。需要政府以雷霆手段整飭沉疴，需要產業以自律與創新提升素質，更需要民眾以理性的態度與覺醒的意識參與。

唯有透過法規、文化與消費者意識三方合力，才能撥開層層迷霧，讓生命的最後一程，真正回歸它應有的安寧、溫暖與尊嚴，不再是一場被精心包裝的剝削。