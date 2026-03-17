行銷線上／掌握客戶成功矛盾 落實服務價值

這幾年，客戶成功（Customer Success）這個詞在企業界出現的頻率愈來愈高。尤其在SaaS、訂閱制服務與數位平台產業，幾乎每家公司都在談。但認真觀察會發現，其工作內容在不同公司差異很大，有些公司把它當服務部門，有些公司卻讓它背營收責任。

如果把2025到2026年全球的客戶成功議題討論整理起來，其實可以看到三個非常明顯的矛盾，這些矛盾展現了現代企業在「如何經營既有客戶」這件事上，正處於一個轉型階段。

第一個矛盾，企業希望客戶成功團隊對營收負責，但組織設計仍停留在服務思維。

在過去的軟體產業裡，客戶關係通常分成兩段，銷售負責成交，客服負責問題，只要產品能順利使用，關係就算維持住了。

但在訂閱制商業模式下，情況完全不同，客戶不再一次買斷，而是每年決定是否續約、是否擴大使用。對企業來說，公司成長不只來自新客戶，也包含既有客戶的留存與擴張。因此愈來愈多企業開始要求客戶成功團隊關注留存率、續約率、既有客戶的營收成長。

問題是，很多公司的組織設計還沒有跟上這個轉變，客戶成功團隊被要求要負責營收的某個比例，但沒有定價權、沒有合約談判權，於是團隊陷入尷尬處境，責任增加了，但組織角色沒有隨之改變。

第二個矛盾，AI工具愈來愈多，但工作沒有因此減輕反而增加。

過去兩年，幾乎所有SaaS公司都在導入AI。從客服機器人到客戶資料分析、風險控制預測流失模型，AI工具的數量迅速增加。理論上，這些工具應該能大幅減輕客戶成功人員的工作量，能從繁瑣的事務中解放人力，但實際上感受是事情變得更多了。

原因不是AI，而是工作流程。很多公司只是把AI加在既有流程上，卻沒有重新設計整個客戶經營方式。結果變成工具增加了，資料更多了，但真正的工作節奏沒有改變。

近年在國外愈來愈常被提到的一個概念「Digital Customer Success」，強調要著重整體工作流程設計，哪些互動環節應該自動化，哪些環節需要人親自經營。如果沒有這樣的設計，再多AI也只是疊加複雜度。

第三個矛盾，AI客服愈普及，人類關係反而變得更重要。

企業導入AI的初衷，往往是希望降低成本、提高效率。但目前的市場調查顯示，客戶在遇到重要問題時，仍然希望能與真人互動。尤其在B2B企業服務領域，客戶不只是要解決問題，而是希望能幫助企業成功。

AI可以解決操作問題，但很難取代經營關係。在許多成熟的SaaS公司裡，客戶成功的角色正在從客服支援，逐漸轉向顧問與經營角色，幫助客戶把產品用出真正的價值。

從總體來看，這三個矛盾其實指向同一件事情，企業正在重新理解和定義「既有客戶」的價值與經營。過去公司多數把資源集中在獲取新客戶，但在訂閱制與數位服務時代，既有客戶的經營同樣重要。只是從服務部門走向經營系統，並不是簡單的轉變，從組織設計、工作流程與角色定位，都需要重新思考、賦予對等的資源和責任。