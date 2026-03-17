友善環境 創造卓越／提升供應鏈韌性與安全

地緣政治除了對科技自主與供應鏈重構興起、供應鏈布局產生影響之外，還有第三點，即是提升供應鏈韌性與安全。

在地緣政治與氣候風險加劇的背景下，全球企業已逐漸將供應鏈韌性與可靠性提升到戰略管理價值，而非僅以成本為導向。透過數位化轉型、物聯網(IoT)和大數據分析，企業建立即時監控系統，追蹤上下游供應鏈的運作狀況，以便及早預測與應對潛在的風險，如貿易路線受阻、極端氣候、能源短缺等事件。

同時，各國也在高科技和關鍵技術領域（如半導體、關鍵礦物）加速科技與經濟「脫鉤」，透過出口管制、技術限制及投資審查等手段，防止關鍵技術與材料外流。

戰略資源主要涵蓋廢棄電子產品中的再生金屬與關鍵礦物，例如廢鋁、廢矽及稀貴金屬(鋰、鈷等)的回收精煉以及再利用。其中，「稀貴金屬」泛指稀有金屬（如稀土元素）與貴金屬（金、銀和鉑族金屬），廣泛應用於光電、能源、國防、醫療及綠色科技等產業。

全球多數國家對「戰略型關鍵資源」的界定，通常遵循以下三點原則：一是具經濟和戰略重要性。二為對工業生態系統有重要意義，以及第三，高進口依賴度、低替代性和高供應風險。

歐盟於21世紀初即啟動相關政策，透過《廢棄電器和電子設備回收指令（WEEEDirective）》，建立生產者責任制度（EPR），要求成員國企業負責電子產品的回收與再利用，以防止有害物質對環境造成威脅。

2023年3月，歐盟發布《關鍵原材料法案（Critical Raw Materials Act）》，旨在確保歐盟能獲得安全、多樣化、可負擔及永續之戰略原料與關鍵原料供應，以支援淨零轉型、數位化、航太及國防等產業需求。

歐盟戰略與關鍵原物料分類可分為：

一、戰略原物料：鋁土礦╱氧化鋁╱鋁、鉍、硼（冶金級）、鈷、銅、鎵、鍺、鋰（電池級）、鎂金屬、錳（電池級）、石磨（電池級）、鎳（電池級）、鉑族金屬、永久磁鐵用之稀土元素、矽金屬、鈦金屬、鎢等之未加工形式、任何加工階段以及其他提取、加工或回收過程之副產品。

二、關鍵原物料：銻、砷、鋁土礦╱氧化鋁╱鋁、重晶石、鈹、鉍、硼、鈷、焦煤、銅、長石、螢石、鎵、鍺、鉿、氦氣、重稀土元素、輕稀土元素、鋰、鎂、錳、石墨、鎳（電池級）、鈮、磷礦、鉑族金屬、鈧、矽金屬、鍶、鉭、鈦金屬、鎢、釩等之未加工形式、任何加工階段以及其他提取、加工或回收過程之副產品。

全球供應鏈正從「成本效率」轉向「戰略安全」，企業與各國政府紛紛強化對關鍵原物料與再生資源的掌控，以確保科技與綠色轉型過程中的資源穩定供應。這一趨勢凸顯「資源循環、技術自主與供應鏈透明化」已成為未來十年全球競爭力的關鍵要素。