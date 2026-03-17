櫻花集團跨越百億營收里程碑 宣布發放5,000萬特別獎金

台灣廚衛電龍頭品牌櫻花集團（9911）正式跨越百億營收門檻，邁入企業發展新里程碑。董事長張永杰在春酒活動上宣布，發放5,000萬元「百億特別獎金」，回饋所有員工的努力與貢獻。

台灣櫻花去年合併營收102.74億元、年增7%，稅後純益13.72億元、年增5.4%，每股稅後純益6.27元，營收、獲利同創新高，正式宣告集團進入「百億新紀元」。董事會已通過，每股擬配發5元現金股利，配息率達79.7%。

張永杰強調，櫻花集團長期重視「幸福企業」文化，強調企業成長必須與員工共享成果。隨著公司營運規模持續擴大、營收與獲利穩定成長，公司也持續透過各項制度與激勵機制回饋員工，讓團隊在企業發展過程中共同參與、共享成果。

此次百億特別獎金的發放，不僅是對員工努力付出的肯定，也展現櫻花持續打造幸福職場與凝聚團隊向心力的企業文化。春酒現場氣氛熱烈，不少員工對公司跨越百億里程碑與特別獎金感到驚喜與感動。

2026年延續成長動能，台灣櫻花累計前兩月合併營收19.6億元，較去年同期成長6.5%，顯示在跨越百億門檻後，企業營運仍維持穩健成長節奏。

張永杰表示：「百億紀錄不是終點，而是企業邁向下一階段發展的重要起點。」櫻花集團多年來持續推動「新產品、新事業、新市場」三大核心策略，並逐步建立多元成長引擎，為企業長期發展奠定穩固基礎。

台灣櫻花指出，2025年整體營運成長，主要來自產品結構優化與多角化布局所帶動的綜效，包括：廚衛電事業在AI智能產品導入帶動下，產品組合持續向高階化發展，推動既有換購市場升級。

同時，定位為「新動能第四機」的淨水產品，隨通路擴張逐步放量，不僅帶動整機銷售，更開始穩定挹注長期濾心耗材收益，建立具持續性的服務型收入來源。

整體廚房業務受惠於近年建照交屋潮逐步發酵，出貨量持續提升，帶動去年專案營收實現雙位數成長。此外，針對既有建商客戶延伸的全屋裝修服務，成功掌握市場「買屋送裝潢」趨勢，在持續深化合作下，簽約金額持續提升。

海外市場布局方面，越南市場通路拓展逐步展現成果，公司已逐步建立在地化營運模式，隨品牌知名度與通路密度提升，未來可望成為海外成長的重要動能。

展望2026年，台灣櫻花將持續深化「製造服務化」轉型，以優化消費者體驗旅程為核心，透過AI產品研發、通路體驗升級與智慧化服務平台，加速落實「HOME in O.N.E」整合戰略，提供消費者一站式居家生活解決方案。

法人分析指出，台灣櫻花透過服務品牌化建立競爭門檻，並以強勁現金流支撐長期策略布局；隨著新事業貢獻逐步顯現，預期今年在核心事業穩健基礎上，仍可望維持成長態勢。