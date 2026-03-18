電信業者備戰6G 建置獨立組網

下一代行動通訊6G將在2030年到來，電信業者已著手準備，中華電信（2412）、遠傳今年都將展開Pre 6G的獨立組網（SA）網路建置，最快下半年到明年上半年看到差異化服務及資費，用戶在演唱會、跨年等萬人聚集、傳輸量大增的場域，可享受尊榮的超高速上網服務。

中華電信2026年啟動獨立組網計畫，總經理林榮賜認為，6G將在2030年商用，2029年標準確立，現在是技術驗證測試關鍵時刻，獨立組網是6G重要的基礎，且SA帶來的網路切片技術可帶動創新應用，過去中華電信已在很多地方進行試驗及試點，2026年節奏會稍微快一點。

中華電信將先以六都為布建重點，按照場域及客戶需求，提出差異性服務及差異性資費。例如攜手演唱會或球賽場域主辦方，以B2B2C或B2C模式，針對需要直播或者網路需求高的用戶提供不同的收費模式。

遠傳今年資本支出將投入5G獨立專網部署。總經理井琪指出，頻譜是稀缺資源，要把服務做得更精準，今年資本支出展開5G獨立組網，為6G做準備。