電信三雄 海外大進擊

電信三雄參加2026智慧城市展暨淨零城市展，立足台灣前進海外，中華電信（2412）強打Pre-6G等「新百億業務」，要組集團艦隊進軍海外；台灣大加碼投資AIDC及國際海纜，攜手精誠闖國際市場。遠傳看好智慧城市商機剛開始，與ETC等子公司布局東南亞。

中華電信打造「海地星空」韌性網路與AI應用，助智慧城市永續發展，總經理林榮賜指出，中華電信組成中華電信集團艦隊，跟著台灣半導體、製造、高科技及AI生態鏈出海，擴大美、歐、日、東南亞、中南美洲，建立以國際為願景的資通訊公司。

中華電信衝刺多項非傳統電信的「新百億營收」業務。林榮賜表示，IDC及雲端已達百億規模；資安業務以百億為目標；整合AI、5G（5G Redcap）、Pre 6G及衛星服務的Pre-6G創新服務，是下一個新百億營收的目標。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，新AIDC銷售一空，策略合作夥伴GMI Cloud陸續建置輝達GB300，打造全台最強算力，看好算力及聯外頻寬需求，持續擴大AIDC、國際海纜的投資與策略合作，攜手精誠前進海外。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，Taiwan Mobility智慧移動方案串連MyCharge、USPACE與WeMo，在台灣MyCharge充電服務已擴展至全台近600支充電樁，營收成長四倍；USPACE透過併購日本軒先（Nokisaki）及布局東南亞，建立亞洲領先的停車網絡。

遠傳總經理井琪指出，遠傳智慧城市布局進入開花結果階段，看好智慧城市商機才剛開始，遠距診療經前進東南亞，整體智慧解決方案奠基台灣，未來攜手ETC、博弘雲端、思納捷等合作夥伴，搶進東南亞市場。