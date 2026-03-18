聽新聞
0:00 / 0:00

電信三雄 海外大進擊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
電信業示意圖。圖／AI生成
電信業示意圖。圖／AI生成

電信三雄參加2026智慧城市展暨淨零城市展，立足台灣前進海外，中華電信（2412）強打Pre-6G等「新百億業務」，要組集團艦隊進軍海外；台灣大加碼投資AIDC及國際海纜，攜手精誠闖國際市場。遠傳看好智慧城市商機剛開始，與ETC等子公司布局東南亞。

中華電信打造「海地星空」韌性網路與AI應用，助智慧城市永續發展，總經理林榮賜指出，中華電信組成中華電信集團艦隊，跟著台灣半導體、製造、高科技及AI生態鏈出海，擴大美、歐、日、東南亞、中南美洲，建立以國際為願景的資通訊公司。

中華電信衝刺多項非傳統電信的「新百億營收」業務。林榮賜表示，IDC及雲端已達百億規模；資安業務以百億為目標；整合AI、5G（5G Redcap）、Pre 6G及衛星服務的Pre-6G創新服務，是下一個新百億營收的目標。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，新AIDC銷售一空，策略合作夥伴GMI Cloud陸續建置輝達GB300，打造全台最強算力，看好算力及聯外頻寬需求，持續擴大AIDC、國際海纜的投資與策略合作，攜手精誠前進海外。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，Taiwan Mobility智慧移動方案串連MyCharge、USPACE與WeMo，在台灣MyCharge充電服務已擴展至全台近600支充電樁，營收成長四倍；USPACE透過併購日本軒先（Nokisaki）及布局東南亞，建立亞洲領先的停車網絡。

遠傳總經理井琪指出，遠傳智慧城市布局進入開花結果階段，看好智慧城市商機才剛開始，遠距診療經前進東南亞，整體智慧解決方案奠基台灣，未來攜手ETC、博弘雲端、思納捷等合作夥伴，搶進東南亞市場。

中華電信 電信三雄 遠傳

延伸閱讀

遠傳：瞄準東南亞 加速智慧應用海外布局

台灣大：AIDC估8月全數上線 算力服務近完售

中華電信組集團艦隊 前進海外市場

中華電：衝3大「新百億」業務 擴張海外布局

相關新聞

美伊戰事全球石化產業供需重整 台塑七利基護體營運吃補

美伊戰事導致全球石化產業供需格局重整。台塑董事長郭文筆表示，今年中國大陸4月啟動供給側改革，印度也對中國PVC啟動反補貼調查，加上歐美石化產能縮減，匯率關係與需求回升、加上台塑美國公司等七大因素，將改善亞洲石化市場競爭環境，有利於台塑今年營運表現。

布魯斯威利罹患的額顳葉失智症 新旭開發的 Tau PET 顯影劑能精準追蹤

好萊塢巨星布魯斯·威利（Bruce Willis）近年因額顳葉失智症（Frontotemporal Dementia， FTD）健康急速惡化，引發全球關注。新旭生醫創辦人張明奎17日表示，FTD的病程進展比阿茲海默症更快，凸顯早期檢測與精準分型的重要性，新旭生醫的APN-1607 Tau PET顯影劑能精準追蹤。

智慧城市展 中保科秀AI力 築立體守護網

亞洲規模最大的智慧城市盛會「2026 智慧城市展」昨（17）日開展，台北市政府願景館以「AI is in Taipei」為核心主題，智慧城市開創者中保科技受邀與市府共同策展，協力打造AI智慧交通與全齡照護，構築全方位立體守護網。

和泰：車市買氣還是很冷 台美關稅程序未走完導致汽車無法降價

龍頭車廠和泰車昨（17）日指出，2026年在2.0公升以下小客車貨物稅補助與美國對台關稅逐漸明朗下，今年車市銷售總量預估將為44萬台。雖然台美汽車關稅已經定案，但目前程序還沒走完，相關法規尚未實施，導致真正要降價的車款無法降價，消費者仍在等待，預期3月掛牌量雖然一定優於2月，但買氣還是很冷，觀望氣息濃厚。

LINE推訂閱制 月費165元

台灣最多用戶使用的通訊生活平台LINE近期即將推動訂閱版。LINE 台灣入口與內容事業群執行總經理張景雯證實，最快可能本月底登場。LINE台灣去年就已公布此訊息，台灣LINE Premium訂閱費用每月165元，提供首月免費試用，附加五項LINE進階功能和四大加值服務。

高端新疫苗 將賣向越南

高端疫苗昨（17）日宣布，該公司自主研發的「恩穩健」（Envacgen）腸病毒71型疫苗，取得越南法規主管機關核發的新藥上市許可證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。