坤悅開發96億案量下半年進場 今年營收獲利有望續創新高

坤悅開發（5206）今年創立15周年，17日舉行春酒慶祝活動，董事長陳丕岳宣布，今年儘管房市景氣偏冷，但坤悅推案腳步不停歇，預計下半年陸續推出彰化「芊芊大悅」及台中「坤悅沐晴」兩案，總銷合計達96億元。

坤悅去年合併營收37.78億元、年增55.1%，稅後純益5.89億元、年增83.4%，每股稅後純益達3.44元，營收、獲利雙創歷史新高，在中部上市櫃建商中表現亮眼。

坤悅今年預計完工交屋個案，有南屯區「君睿」、后里區「禮御」與烏日區「夢想＋」，總銷約65億元，目前已售金額逾50億元，將在今年陸續認列。法人估，坤悅今年營收將超越50億元，每股稅後純益上看6元，營收、獲利有望續創新高。

坤悅目前線上銷售個案計有南屯區「君睿」、北屯區「坤悅‧泊岳」、太平區「坤悅涵仰」、南區「坤悅語文心」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」、「坤悅沐光墅」、「坤悅映光田」等，總銷合計逾236億元。

至於今年推案計畫，位於彰化三民段的「芊芊大悅」，預計第3季進場，此案規劃地上17樓、地下三層，286戶純住家2至3房格局，每坪單價46萬元起跳，總銷50億元。

另位於台中市東區的「坤悅沐晴」，預計第4季進場，此案規劃地上24樓、地下五層，共248戶住家與6戶店面的超高地標，格層為2至3房，每坪單價48萬元起跳，總銷46億元。

「說到做到是公司的承諾！」陳丕岳說，坤悅自始至終確保完工實景符合預售3D圖面，交屋前公司內部自主驗屋，今年更導入公正第三方驗屋公司，代驗住家與公設，為購屋族群設身處地，想在最先，做到最好，是公司維持穩健銷售與獲利的關鍵。

坤悅近年除了業績持續穩健成長，也將專業觸角深入售後服務、社區營造與公益回饋層面，長期參與家扶基金會認養計畫、獎學金計畫與送暖行動，期盼發揮公眾影響力，讓幸福成為城市最美的循環。

陳丕岳表示，面對高房價時代，高坪效都會住宅成為趨勢，但坤悅不因坪數而犧牲品質，反而更加要求細節，反覆琢磨使用者需求，加上自有甲級坤聯營造，負責旗下個案的興建，有效控管工程品質，讓成屋實景成為用心的證明。

此外，售後服務也主動出擊，透過0800專線、官網客服、Line@生活圈等多元透明的溝通管道，即時回應住戶問題，以行動累積深厚自住客層認同，住戶住進來自然安心。

坤悅今年邁入15年，陳丕岳強調，除了企業體質再提升，在員工成長、工作環境與工地安全層面與時並進，更期盼以「坤悅15，幸福成林」為公益主軸，持續深化社會公益與行動參與，讓善意與關懷延續不斷。

展望未來，坤悅持審慎樂觀態度，將持續深耕大台中與彰化地區，在建築專業上精進創新，視景氣調整新案進場的銷售步調，同時善盡企業ESG責任，落實坤悅好宅的長遠承諾。