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興農肥料 暫不漲價

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

農藥大廠興農（1712）表示，今年1、2月的國際農藥原料價格，已走出去年低檔。此外，雖美、伊戰爭導致國際肥料價格看漲，但興農表示日前台肥宣布不漲價，興農銷售的肥料產品，目前也沒有漲價計畫。

興農日前於法說會上表示，去年農藥植保市場價格已盪至低檔，今年前二月價格較去年小幅上漲，展望未來，價格有望再往正向發展。

興農也表示，近期美伊戰爭推升肥料價格；但目前興農公司的肥料，目前無漲價計畫。興農指出，公司除販售全國統一定價的台肥肥料外，主要獲利來自其他特殊肥料，產品涵蓋日本進口及國內自產，目前皆未出現漲價因素。

至於運價上漲是否帶來成本攀升，興農表示，由於目前運費皆由買方負擔，估對營收較無影響。興農旗下肥料營收約為18億元，占營收約10%，在國內的肥料銷售額僅次於台肥。

日本 價格 營收

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