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亞都麗緻：去年營收創疫後新高 今年拚雙位數成長

中央社／ 台北17日電

亞都麗緻在疫情後穩健復甦，2025年營收創疫情以來新高，看好住房率與客單價續揚，加上旗下餐廳在精緻餐飲穩健立足，並吸引年輕世代，力拚今年客房和餐飲收入均雙位數成長。

麗緻餐旅集團營運邁向第47年，今天舉行媒體交流會。麗緻餐旅集團總經理徐宜寧表示，2025年是麗緻餐旅在疫情後穩健復甦、重新展現成長動能的一年，營收創下疫情以來新高，也成功吸引年輕世代走進亞都麗緻。

回顧2025年，麗緻餐旅集團全年營收達新台幣4億4800萬元，較2024年成長5.61%，創疫情以來新高，兩大核心事業同步成長，其中客房收入近1億9000萬元，餐飲收入突破1億8500萬元，雙引擎帶動整體營運表現。

展望2026年，徐宜寧表示，隨著各事業單位持續推出多項餐飲活動與品牌合作計畫，加上市場需求穩定回溫，看好今年客房和餐飲收入都能力拚雙位數成長，尤其住房率與客單價有望持續提升，加上旗下餐廳在精緻餐飲市場持續立足，帶動整體營運動能。

此外，因應產業缺工問題，麗緻餐旅表示，Z世代人才漸成餐旅產業的新生力量，集團推出「麗緻品味學院」，打造跨領域的學習平台，課程涵蓋侍茶師認證、葡萄酒認證等；麗緻餐旅集團今年也啟動「麗緻職人見學計畫」，支持員工走訪國內外標竿餐廳、飯店與酒吧，盼吸引更多年輕世代投入餐旅產業。

年輕世代 疫情 營收

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