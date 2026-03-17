華固信義計畫區首案要來了！砸30.6億向國美建設買地 面3000坪大公園

華固建設信義區首發個案要來了！華固（2548）17日公告，斥資30.6億元買下台北市信義區松德路200巷的土地，基地面積約500.64坪，包含容移在內，每坪土地單價611萬元，交易相對人為國美建設。

華固總經理洪嘉昇表示，該塊土地位在松德路200巷以及松勇路53巷附近，屬於正信義計畫區，且是難得的素地，基地條件相當好，為三面臨路，更重要的是，對面就是約3,000坪的松德公園，未來規劃住宅後是正公園第一排，享有永久棟距。

洪嘉昇表示，華固一直想在信義計畫區有代表作，如今剛好遇上機會，由於信義計畫區內幾乎已經沒有素地，對這塊地相當有信心，目前該案僅在初步規劃，尚未確定建築師，但預計會興建蓋地上15到18樓，地下3樓，總銷約65億元，戶數約30戶，預計2027年第3季推案。

洪嘉昇進一步表示，早期信義計畫區多是150~200坪的住宅，但近年來隨著家庭人口轉變，對超大坪數的住宅需求已經不高，該案預計規劃80~100坪，預計平均單價會落在250萬元左右。

談到房市景氣，洪嘉昇表示，近幾年台股處於大多頭，最近最高又來到3萬5千點，有發現這一波資金浪潮下，讓許多企業大股東的資產大幅增加，另股市大漲下，也創造出不少的股市神童，許多高資產族群有獲利了結，把資金轉向穩健的房地產意願提高。

另一方面，亦觀察許多高資產族群為二代置產的剛性需求，或是說有家族希望住在同一棟但不同戶，而該案就是要瞄準這一波需求，有信心未來可以順暢銷售。

洪嘉昇表示，目前房市強弱分明，市場呈現個案表現的狀況相當明顯，消費者對品牌意識幅度大幅增加，以華固來說，像是大安區「吾雙」、北士科「華固芙心」都已售九成，而去年底甫推出的新店央北「華固譽誠」也已售七成，顯見市場並不是沒有買氣，只要是好地段、好品牌，購屋族就會認同出手。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，房市景氣不明，若建商仍有意出手，自然保守為上，蛋黃區成為避險首選，高端市場雖然買方不比一般住宅案多，但要是黃金門牌、品牌建商、高檔規劃則還是可見有錢人買單，建商推案也較按照自己腳步，不一定會糾結於市況，比方說近期在松山區敦北、大安區信義安和與大巨蛋周邊都有豪宅成功案例，此次交易應讓建商有一定把握，以當地豪宅林立情勢，該案可站穩250萬元，甚至可以逼近300萬元。